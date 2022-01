Det har fået en nærmest kultagtig status i landet, efter at 'Natholdet' og internettet over flere omgange har taget det under kærlig behandling.

Der er egentlig 'bare' tale om et meget simpelt direkte tv-program, hvor en masse bankoglade danskere spiller med hjemme fra stuerne.

Men der opstår et hav af mærkværdige og sjove situationer, når forsinkelser, teknik og 'forsvundne' telefoner i programmet 'SIFA TVBingo' spænder ben for gevinsthungrende pensionister.

Peter Skram har gennem nærmest en menneskealder været vært for det populære program.

Får man banko, kan man ringe ind til ham, og kommer man igennem, er der så mulighed for at dreje på lykkehjulet og åbne en låge.

Indtil for nylig var det bankospillernes opgave at starte og stoppe lykkehjulet i studiet ved at trykke på henholdsvis 7 og 8 på telefonen.

Men ifølge den mangeårige vært gav den situation af og til anledning til forvirring.

»Flere gange har vi haft nogen direkte igennem på fjernsynet, der siger: 'Hvor har jeg nu gjort af telefonen?'«

»Det kan man jo godt synes er meget sjovt, når de sidder der, mens hjertet banker, og de endelig er kommet igennem, efter at have pølet med det bingospil, jeg ved ikke hvor længe.«

Han kalder det en af de mere 'charmerende' typer af opkald, som han husker klart bedst.

Og selvom han har som mantra at hjælpe folk og udvise tålmodighed, så kan han af og til ikke lade være med at reagere med en kæk bemærkning.

»Der var da engang, hvor jeg kan huske, jeg sagde, at 'hvis du nu lige tager fat på det højre eller det venstre øre, så tænker jeg, din telefon nok er deromkring'. Så var han jo ved at flække af grin. ham den gamle gubbas der.«

En anden kilde til forvirring er, når lyden fra telefonsamtalen er forskudt i forhold til billedet i fjernsynet.

»Der har vi jo haft nogle episoder i årenes løb, hvor man har vinderen igennem, og så siger vedkommende: 'Jeg vil gerne have låge nummer 7' – så går der lige to sekunder, og så siger vinderen i røret: 'Nej, den åbner han da nu'.«

»Så siger jeg: 'Jamen, det er godt nok dig, der er i fjernsynet nu, der er bare lige forsinkelse, men jeg er så hurtig, at du tror, det er løgn'. Og så griner vi jo igen sammen.«

Endelig er der også den snakkesalige og friske type, der gerne vil af med en lang række hilsner.

Det er som sådan ikke unormalt i programmet, men nogle gange kan det godt tage lidt overhånd, forklarer Peter Skram.

»Vi har da nogen, der virkelig har en sang fra de varme lande, hvor man står og tripper lidt og tænker: 'Det kan let gå hen og blive en helaftensfilm, det her.'«

Hvornår griber du så ind?

»Når produceren sidder og råber i mit øre, at nu skal vi videre.«

Og når talstrømmen af hilsner bliver for lang, bliver det også bemærket på de sociale medier.

»Seerne holder øje med hinanden, så der kan sommetider være kommentarer på vores Facebook-side, hvis der er nogen, der har haft en alt for lang hilsen, og vi er ved at blive forsinket.«

»Folk kommer for at spille bingo, så vi kan godt få kommentarer om, at det skal vi lige være lidt varsomme med.«

Selvom det ufrivilligt skaber mange komiske situationer, når forvirrede seere, der ofte er oppe i alderen, 'dummer' sig på live-tv, så har Peter Skram alligevel et mantra.

»Jeg har aldrig lyst til, at der er nogen, der skal føle, de bliver til grin i vores udsendelse. Så derfor hjælper jeg dem alt det, jeg overhovedet kan, så de ikke bliver alt for forvirrede.«

'SIFA TVBingo' sendes alle ugens dage på DK4.