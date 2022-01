Det er klart for de fleste. Det kræver kørekort at køre bil på de danske veje.

Men for en 27-årig mand fra Nørresundby har det åbenbart ikke været så indlysende. Han er nemlig blevet taget hele 31 gange i at køre bil uden nogensinde at have anskaffet sig et kørekort. Det skriver TV 2 Nord.

Derfor sidder manden, som kommer fra Nørresundby, i disse dage på anklagebænken i Retten i Aalborg.

Her risikerer han blandt andet at miste to biler, som han har været i besiddelse af.

I alt er der tale om et længere anklageskrift. 86 punkter består det af.

Det omfatter blandt andet overtrædelser af hastighedsgrænser, hvor nogle går flere år tilbage.

Blandt andet er manden tiltalt for at have kørt 153 kilometer i timen på en landevej uden for Aalborg, hvor dem, der rent faktisk har taget kørekort, nok ved, at fartgrænsen er 80 kilometer i timen.

Derudover er der punkter, der omfatter kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer, ulovlig besiddelse af kniv og andre punkter af mindre karakter.

Sagen begyndte mandag og er sat til at afsluttes onsdag ved Retten i Aalborg.