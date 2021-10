Vi ved det godt. Vi skal sænke farten, for det kan gå grueligt galt, hvis vi kører for stærkt.

Derfor sætter politiet ind med fartkontroller over hele landet fra mandag 11. oktober til fredag 15. oktober. Desuden kører Rådet for Sikker Trafik en kampagne hele oktober, som gør opmærksom på, hvor farligt fart kan være.

»Mange ulykker kan også undgås, hvis flere respekterer fartgrænserne. For selv en lille fartoverskridelse kan være fatal, hvis der pludselig sker noget uventet i trafikken,« forklarer Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Blandt bilisterne er der også bred opbakning til den øgede fartkontrol.

I en undersøgelse foretaget af Wilke for Rådet for Sikker Trafik i 2021 svarer 70 procent af nordjyderne, at de synes, det er en god eller meget god idé med øget fartkontrol.

Vidste du det om fart? Der er for høj fart involveret i cirka 4 ud af 10 dødsulykker.

401 personer har mistet livet i fartulykker på vejene fra 2014-2019 (2016 ikke talt med).

Find regionale tal på dræbte i fartulykker. Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Det stemmer også godt overen med den fornemmelse, man har i Rådet for Sikker Trafik:

»Når der er så mange, der bakker op om politiets fartkontrol og ligefrem ønsker mere kontrol, så siger det os, at for høj fart opleves som et stort problem mange steder. Det stemmer godt overens med de henvendelser, som vi løbende får, hvor folk fortæller, at de og deres børn er utrygge i trafikken på grund af for høj fart«, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Og der er god grund til, at både børn og voksne føler sig utrygge i trafikken på grund af for høj fart. Tal fra Vejdirektoratet viser nemlig, at der er alt for høj fart involveret i omkring fire ud af ti dødsulykker.