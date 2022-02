Rune Jensen skulle lige nå en luftetur med hunden, inden han tirsdag morgen skulle på arbejde, han havde egentlig travlt og skulle skynde sig.

Men pludselig fik han øje på noget mærkeligt i Skoven i Hadsten.

»Jeg bemærkede, der lå noget inde ved et træ – lidt væk fra stien. Men jeg var sent på den, så jeg gik videre. Jeg syntes godt nok, det lignede en dildo fra afstand, men jeg tænkte, det ville være lidt for mærkeligt,« fortæller Rune Jensen.

Da han kom hjem fra arbejde, kunne han ikke helt slippe tanken om, hvad det var, der lå der i skoven. Så han bevægede sig endnu en gang derhen.

»Så viser det sig, det er ikke bare én, men to dildoer. Jeg troede, det var en joke,« forklarer Rune Jensen.

Men det var øjensynligt ikke en joke. Det så i hvert fald ud til, at de to dildoer havde ligget der længe.

Rune Jensen går ofte tur i skoven og samler affald op, og selvom han har set lidt af hvert, fik de to dildoer ham alligevel til at spærre øjnene op.

»Det er lidt anderledes end det, jeg normalt plejer at finde. Det plejer at være madpakker eller cigaretskodder,« siger Rune Jensen.

Rune Jensen samler tit skrald i skoven, men han har alligevel aldrig fundet to dildoer før.

Derfor har han nu også sat en eftersøgning i gang på Facebook, hvor han søger de to dildoers rette ejermand.

»Det, syntes jeg, var lidt skægt. Det er så stukket lidt af efterfølgende med likes og kommentarer,« siger Rune Jensen.

Han har i opslaget skrevet, at hvis sexlegetøjet ikke er fjernet tirsdag aften, vil han selv bortskaffe det.

»Det kan jo være, der er nogen, der tænker, det er en billig gave og har hentet dem. Det er jo egentlig lagt ud som først til mølle,« siger han.

Han forsikrer dog, at han ikke selv tager det med hjem – men smider det i den nærmeste skraldespand.

»Jeg har ikke brug for dem, jeg har rigeligt,« siger han grinende.

Han har dog lige tænkt sig at se, om han kan give nysgerrige beboere lidt røde ører.

»Jeg har været på arbejde, så jeg har ikke kunnet sidde og lure, om der er nogen, der har været derovre. Så jeg skriver en opdatering i aften, hvor jeg skriver, jeg lige tjekker på vildtkameraerne, hvor mange der har været derhenne,« siger Rune Jensen.

Beboerne kan dog være helt rolige. Rune Jensen har ikke et vildtkamera, han har bare moret sig over sit mystiske fund i skoven.