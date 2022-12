Lyt til artiklen

Holder du dig på den rigtige side af færdselsloven, kan du køre ganske uforstyrret.

Men overskrider du hastighedsgrænsen, mærker du bumpet.

Sådan er det netop blevet på Vordingborgvej i Vordingborg Kommune og på Hovedvejen gennem Kirkebjerg i Lejre Kommune.

Her afprøver Vejdirektoratet nemlig såkaldte Actibump, skriver de i en pressemeddelelse. Et slags 'omvendt bump', der kun aktiveres, når et køretøj overskrider den gældende hastighedsbegrænsning.

Hvad er Actibump? Actibump er et mekanisk konkavt bump, der kun aktiveres, når et køretøj overskrider den gældende hastighedsbegrænsning. Når bumpet aktiveres, udløses en plade i køresporet, og derved skabes en cirka 6 centimeter fordybning i vejen. I traditionelle vejbump påvirkes trafikken af en forhøjning i køresporet. Kilde: Vejdirektoratet.

Det fungerer ved, at en radar måler bilistens hastighed frem mod bumpet. Og hvis bilisten kører for hurtigt, udløses en plade ned i køresporet og der skabes en fordybning på fem-seks centimeter.

Ifølge Vejdirektoratet er det ikke altid hensigtsmæssigt at bruge almindelige bump på vejen, da de både give dårlig fremkommelighed og kan være til gene for tung trafik.

Og derfor har man nu valgt at afprøve den nye type bump, som både Sverige og Norge har gode erfaringer med.

Direktoratet oplyser desuden, at hvis man nærmer sig et Actibump, vil man se en advarselstavle om det først.