Da en midaldrende mand fra Østjylland stod og var ved at gøre klar til sin hustrus fødselsdagsfest, tikkede der pludseligt en mail ind.

I den stod der, at han havde vundet 6,7 millioner kroner – og så fik han ellers travlt.

Det skriver Danske Spil A/S i en pressemeddelelse.

Manden fra Østjylland vidste nemlig med det samme, hvad han skulle bruge pengene på, efter han havde ramt en af de helt store gevinster i Eurojackpot.

Med 6,7 millioner skattefrie kroner på vej ind på bankkontoen, kunne han godt regne ud, at han hellere måtte opgradere fødselsdagsgaven til konen.

»Jeg havde allerede en gave til hende. Hun ville jo have noget taskeværk, og det var dyrt, så jeg havde givet hende et tilskud. Jah, nu bliver den nok byttet ud med en ny taske. Som ikke er brugt,« siger han i pressemeddelelsen.

Og hvad pengene ellers skal bruges på, bliver ikke »noget vildt,« fortæller han:

»Det bliver ikke noget vildt. Det bliver faktisk nok mest noget kedeligt, jeg vil bruge penge på. Huset skal nok renoveres noget mere, så det er helt tiptop. Men det bliver mest noget kosmetisk udendørs, og så skal jeg også have en ny bil. En elbil,« lyder det fra den nyrige mand.

Han tilføjer dog, at det godt kan være, at julegaverne bliver lidt større i år – og at der på et senere tidspunkt kan blive plads til en rejse.