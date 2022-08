Lyt til artiklen

Truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet er vurderet til at være meget høj i Danmark.

Sådan lyder det i den årlige trusselsvurdering fra Center for Cybersikkerhed (CFCS).

Dermed har truslen ikke ændret sig siden sidste års vurdering.

»Truslen fra cyberspionage er meget høj. Denne vedvarende trussel stammer hovedsageligt fra Rusland og Kina og fører fortsat til cyberangreb mod mål i Danmark. Dele af det danske samfund er underlagt en evig vagt og alvorlig trussel,« lyder det i meddelelsen.

»Truslen er primært rettet mod Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, men retter sig også mod statslige styrelser og virksomheder inden for andre samfundsvigtige sektorer. Truslen fra cyberkriminalitet er meget høj. Den alvorligste trussel fra cyberkriminalitet rettet mod Danmark kommer fra ransomwareangreb.«

Derudover er trusselsniveauet for cyberaktivisme blev hævet den 18. maj fra lavt til middel.

Truslen fra destruktive cyberangreb er fortsat lav, og truslen fra cyberterrorisme forbliver også uændret og er således stadig ingen.

CFCS vurderer afslutningsvis, at Danmark på nuværende tidspunkt ikke er et prioriteret mål for indflydelsesoperationer fra nationalstater med kapacitet til at udføre indflydelsesoperationer ved brug af cyberangreb.