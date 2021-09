Efter det kommende kommunalvalg, så skal det være nemmere for de politikere, der sidder i Borgerrepræsentationen at begrænse biltrafikken for skabe en bedre luftkvalitet.

Det har et flertal på Christiansborg netop besluttet.

Og ikke overraskende, så bliver tiltaget taget godt imod af Sophie Hæstorp Andersen, der er socialdemokraternes spidskandidat til overborgmesterposten:

»I København har vi længe kæmpet med at få renere luft. Vi er gået til skiftende regeringer for at få flere værktøjer til at bekæmpe forureningen i byen, og derfor er jeg rigtig glad for den aftale, der nu er kommet,« siger hun til B.T.

Det er regeringen og støttepartierne SF, De Radikale og Enhedslisten, der står bag aftalen, som blandt andet giver kommunerne mulighed for at lave såkaldte nul-emissionszoner.

Nul-emissionszonerne skal forstås som afgrænsede zoner, hvor der som udgangspunkt kun må køre biler uden forbrændingsmotorer. Det betyder altså, at biler der kører på benzin og diesel er udelukket.

Ifølge Sophie Hæstorp Andersen, så er det ikke utænkeligt, at Middelalderbyen i Indre By vil blive sådan en zone, hvis hun får tildelt overborgmesterkasketten.

»I sommer fjernede vi en række parkeringspladser i Indre By ved Middelalderbyen. Det forsøg gik godt, og derfor er det oplagt, at det kan være et område, hvor vi tester nul-emissionszonerne, så vi kan skabe en by, der i højere grad bliver for mennesker og en sund by,« siger hun til B.T.

Derudover giver aftalen også Københavns Kommune mulighed for at skærpe kravene i byens miljøzone.

I dag er stort set hele Københavns- og Frederiksberg Kommune underlagt et miljøzone-krav, der betyder, at de mest forurenende dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler skal have et filter på, så de sender færre forurenende partikler i omløb.

Med den nye aftale, får Borgerrepræsentationen mulighed for at skærpe kravene – og helt forhindre dieselbiler uden partikelfiltre at færdes i store dele af byen. Og også det initiativ er lige efter spidskandidatens hoved.

Alt i alt så er aftalen nemlig et skidt i den rigtige retning, mener Sophie Hæstorp Andersen, der arbejder for, at de sidste benzin- og dieselbiler skal køre ud af København senest d. 30. December 2029.

For at nå den målsætning, så vil de nye værktøjer blive taget i brug så snart, kommunalvalget er overstået.

I hvert fald hvis det er Sophie Hæstorp Andersen, der bliver den næste overborgmester i København:

»Det her er noget, vi tager fat på med det samme. Jeg forventer, at det flertal, der er i Folketinget, også vil kunne findes på rådhuset, så jeg glæder mig til at samarbejde med partierne om at gøre det til virkelighed.«