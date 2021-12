Hvad der skulle have været indgangen til en julefrokost, blev i stedet en direkte adgangsbillet til et isolationshotel.

Der var kun seks dage til juleaften, da Nicklas Pape sad midt i en lille julefrokost, som han havde fået lov til at komme til, selvom svaret på hans pcr-test, som han tog dagen forinden, ikke var kommet. Men da svaret tikkede ind, var det ikke som forventet.

»Jeg blev helt paf,« beskriver Nicklas Pape det skæbnesvangre øjeblik, hvor han pludselig står med den tidlige julegave, som vi alle frygter at få: nemlig et positivt coronasvar.

Og netop et positivt coronasvar er der rigtig mange københavnere, der får og har fået i disse dage. Flere hundrede mennesker sidder lige nu i isolation på såkaldt coronahotel i hovedstaden.

Maden står klar ude foran døren til de mange københavnere, der lige nu er på 'isolationsophold'.

København er da også den kommune i Danmark med det næsthøjeste incidenstal – kun overgået af Frederiksberg Kommune.

Med bare fire dage til juleaften er Nicklas Pape i kamp med tiden, hvis han skal nå at komme hjem og fejre jul med sin gravide kæreste og snart toårige søn. For anbefalingen lyder, at man først må bryde isolationen, hvis man syv dage efter at have afgivet positiv test stadig ikke oplever symptomer. Kommer symptomerne, kan isolationen vare i længere tid.

»Jeg er så heldig, at jeg ikke har symptomer, og hvis jeg holder mig symptomfri, så er jeg en fri fugl juleaftensdag,« fortæller Nicklas Pape fra det lille Cabinn-hotelværelse, der tæller et lille badeværelse, et skrivebord, fjernsyn og en seng.

Nicklas Pape vil måske være heldig at komme hjem til jul, men mange tusinde danskere vil ikke være lige så heldige. For efter den nye coronavariant omikron har gjort sin entre, er udsigterne noget dystre.

Fortsætter den nuværende udvikling i smitten af omikron, kan det med kun fire dage til juleaften betyde, at rigtig mange danskere kan se frem til at skulle spise flæskesteg, and eller kalkun i isolation som coronasmittet. B.T. har før beskrevet, hvordan 100.000 danskere kan være i isolation juleaften.

I Københavns Kommune er der mandag 412 isolationsværelser i brug i ud af i alt 664 værelser til rådighed. Et isolationsophold finder sted på Cabinn Apartments og Cabinn Copenhagen.

At Nicklas Pape skulle blive en af de flere hundrede, havde han ikke ligefrem regnet med. I en uge op til sin pcr-test havde han nemlig været i isolation med sin søn.

»Man var nærmest helt spedalsk, og så rejste jeg mig fra julefrokostbordet,« forklarer Nicklas Pape, der efter den positive coronatest tog hjem og ansøgte om et isolationsophold.

Nicklas Pape er lige nu i isolation på Cabinn. Han får tiden til at gå med arbejde, fjernsyn og bøger.

Søndag ankom han til Cabinn ved Arne Jacobsens Allé. Tiden skal han nok få til at gå indtil juleaftensdag, hvor han forhåbentlig må komme ud i friheden.

»Jeg sidder og arbejder. Og tre gange i døgnet banker det på døren, og så står der mad ude foran,« siger Nicklas Pape og joker: »Det er lidt ligesom at være i fængsel.«

Børn under 18 år kan også få tilbudt isolationsophold. Det vil dog være sammen med en voksen fra ens husstand. Alt afhængig af alder kan man enten få et værelse alene eller bo på værelse med en anden.

Nyeste tal fra Statens Serum Institut viste mandag, at der var registreret 10.082 nye smittetilfælde i Danmark.