10.000 smittede i isolation. 20.000. 30.000. 50.000. 80.000. Over 100.000 smittede danskere i isolation.

Juleaften.

Fortsætter den nuværende udvikling i smitten af omikron, kan det med kun ti dage til juleaften betyde, at rigtig mange danskere kan se frem til at skulle spise flæskesteg, and eller kalkun i isolation som coronasmittet.

»Det er meget bekymrende, hvis det fortsætter,« siger Mads Albertsen, professor ved Aalborg Universitet:

»Hvis det bliver ved med at stige med den her rate, er det ikke holdbart. Det kan alle med hjemmeskolematematik regne ud.«

Mandag var der 966 nye omikronsmittetilfælde i Danmark, og Statens Serum Institut opererer lige nu med, at smitten bliver fordoblet hver anden dag. Akkumuleret betyder det faktisk, at der altså vil være mere end 100.000 smittede i isolation 24. december. Hvis man indregner en isolationsperiode på seks dage.

Regner man med en isolationsperiode på fire dage, vil der stadig være omkring 90.000 danskere i isolation juleaften. Og fortsætter smitten med at stige eksponentielt, vil der altså potentielt set være endnu flere smittede i de efterfølgende juledage.

For som det lyder fra Sundhedsstyrelsen i forhold til omikronsmittede:

Gør omikron dig bekymret for julen?

'Du skal straks gå i selvisolation og pcr-testes på dag et, fire og seks, efter du sidst var i nær kontakt med den smittede person. Du kan ophæve din selvisolation efter et negativt svar på din sidste test. Anbefalingerne gælder uanset, om du er færdigvaccineret, tidligere smittet eller ikke er færdigvaccineret.'

I disse dage bliver der dog fra myndighedernes side skruet på to håndtag i forhold til at mindske udbredelsen af coronasmitten i samfundet. Og altså få bremset fordoblingsraten.

Denne tirsdag har landets skolebørn sidste – fremrykkede – skoledag inden jul, mens danskere i hobetal har forsøgt at booke tid til det tredje vaccinestik i de seneste dage, efter at der er blevet åbnet yderligere for doserne her.

»At børnene går på juleferie vil være et effektiv tiltag, for der er mange smittede her lige nu. Spørgsmålet er, om det er nok til at få smitten hurtigt nok ned,« siger Mads Albertsen fra Aalborg Universitet, der ikke tør spå om, hvordan billedet ser ud til jul:

»På samme måde med vaccinerne, der også er en kæmpestor faktor, men spørgsmålet er ligeledes, om det går hurtigt nok til at måle en effekt op til jul, eller om der først kan ses effekt af boosterne efter nytår.«

SSI har varslet, at der venter daglige smittetal på over 10.000 danskere forude, mens omikron er på vej til at blive den dominerende variant herhjemme.

På den baggrund kan Mads Albertsen godt forestille sig, at der kan blive skruet yderligere på coronaknapperne fra myndighedernes, hvis situationen ikke forbedrer sig eller stabiliserer sig allerede i løbet af ugen.

»De andre varianter har vi set stige over uger og måneder, nu er det lige pludselig dage, vi kigger ind i. Det er bare ikke noget, vi har arbejdet med før, og hvis tallene ikke begynder at falde, skal vi være klar på, at myndighederne har yderligere tiltag. Det kunne eksempelvis være forsamlingsforbud af forskellige slags for at reducere aktiviteten i samfundet.« siger han:

»Jo senere man handler, jo sværere er det jo at komme ned igen.«

Indtil videre ser det dog ikke ud til, at der er nye restriktioner på vej, efter at der senest også er lukket ned for nattelivet samt genindført mundbind visse steder i samfundet.

»Det er klart, at det er et bekymrende scenario. Vi kan se, at antallet af smittede stiger forholdsvis drastisk og kommer til at gøre det over de kommende dage og uger,« siger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, efter et coronamøde med blandt andre sundhedsminister Magnus Heunicke og sundhedsmyndighederne, til Ritzau:

»Lige nu er det kloge at se, hvordan de restriktioner, som vi har meldt ud, virker, om at få større viden om omikron, og om at få så mange som muligt vaccineret med det tredje stik.«