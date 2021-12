Den 27-årige mand, som er tiltalt for at have planlagt skyderi på skoler, søgte også informationer frem om en børnehave.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, som B.T. er kommet i besiddelse af.

Og helt generelt er det uhyggelig læsning, når man dykker ned i det samlede anklageskrift, der tæller flere sider.

Ifølge anklagemyndigheden havde den 27-årige til hensigt at dræbe flere personer ved et eller flere skyderier på skoler og institutioner i Nord- og Østjylland.

Politiet mener at kunne bevise, at den 27-årige foretog en række handlinger i forberedelsen heraf.

Han blev anholdt sidste år og har siden april været varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling. Tirsdag blev der rejst tiltale mod manden.

I perioden 2015-2019 forberedte han sig ifølge politiet ved at skrive et manifest med konkrete beskrivelser af, hvad han ville foretage sig: Nemlig at udføre masseskyderi og hvordan han ville planlægge det.

Da han har skrevet manifestet, har manden ifølge politiet lavet adskillige videooptagelser, hvori han beskriver sit ønske om at udføre et masseskyderi.

Det fremgår ikke, hvor mange skoler han har søgt på. Men i anklagen mod den 27-årige lyder det, at han har foretaget »talrige« søgninger og indhentet oplysninger om forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner – og den føromtalte børnehave.

Oplysninger dækker blandt andet over ringetider, antal elever og undervisningsskemaer, lyder det i anklageskriftet.

Nogle af skolerne og institutionerne befinder sig i Aarhus-området, hvor tiltalte foretog rekognoscering.

Han havde også anskaffet sig to pistoler, lagt ordre på en riffel og opnået skydefærdigheder.

Ifølge anklageskriftet anskaffede han sig en pistol af mærket Colt kaliber 22 og en 9 mm-pistol af mærket Glock. Det gjorde han i henholdsvis 2015 og 2017, hvorefter han opbevarede disse i sin lejlighed i Hobro.

Derudover anskaffede han sig »taktisk beklædning«, der blandt andet tæller en kasket, støvler, handsker, en vest med flere forlommer og et nylonbælte.

Beklædningsgenstandene blev fundet sammen med flere magasinbælter, en patronpose, et pistolhylster og to elefanthuer.

Politiet beslaglagde samtlige genstande, da man ransagede den 27-åriges hus 16. december 2020.

»Det er en særdeles alvorlig sag. Vi mener, at den 27-årige mand har udført adskillige forberedelseshandlinger med forsæt til at begå drab, herunder har han anskaffet sig skydevåben og skarp ammunition,« har specialanklager ved Nordjyllands Politi, Kim Kristensen, udtalt i sagen.

»Det er vores opfattelse, at han af personlige årsager ville udføre skyderi på en eller flere skoler i Nordjylland eller Østjylland.«

Politiet har desuden oplyst, at den tiltalte formentlig har handlet på egen hånd.

Selv nægter den 27-årige sig skyldig i anklagerne.