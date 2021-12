En 27-årig nordjysk mand er blevet tiltalt for at have planlagt og forberedt skyderi på en eller flere skoler i Nord- og Østjylland, oplyser Nordjyllands Politi.

Manden blev anholdt i december sidste år og har siden april været varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Det er en særdeles alvorlig sag. Vi mener, at den 27-årige mand har udført adskillige forberedelseshandlinger med forsæt til at begå drab, herunder har han anskaffet sig skydevåben og skarp ammunition.«

»Det er vores opfattelse, at han af personlige årsager ville udføre skyderi på en eller flere skoler i Nordjylland eller Østjylland,« siger specialanklager Kim Kristensen, Nordjyllands Politi.

Anklagemyndigheden i Nordjylland har nu rejst tiltale mod manden.

Retssagen begynder ved Retten i Aalbog 17. januar. Der er berammet fem dage til sagen.

Ifølge tiltalen har manden fra 2015 og frem til 2020 planlagt at dræbe personer på skole og lignende institutioner i Nord- eller Østjylland. Hvor mange skoler, der er tale om, fremgår ikke.

Den samlede tiltale mod manden omfatter forsøg på manddrab, ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder og overtrædelse af våbenbekendtgørelsen.

