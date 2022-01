Det er næsten altid kvinderne, der gør det. Vinker farvel til det faste job og kollegerne for at gå hjemme og passe børnene. I hvert fald hvis man tilhører den forældregruppe, der ikke synes, guldklumperne skal i daginstitution.

Derfor ved 31-årige Morten Mols Germansen fra Aarhus også godt, at hans beslutning om at gå hjemme er noget anderledes.

Da han og hans kone, Maria, fik et barn, var planen egentlig, at han bare skulle gå hjemme med lille Inge i tre måneder. Nu er der gået næsten to år med hjemmepasning, og selvom hun er skrevet op til en børnehave til sommer, regner han faktisk med at holde hende hjemme, indtil hun skal i skole.

Morten Mols Germansen er uddannet landmand, men har de senere år arbejdet som skilærer i Norge om vinteren og som selvstændig i sommerhalvåret, hvor han blandt andet har lavet kajakkurser for firmaer og forskelligt gartnerarbejde.

Men for to år siden droppede han det meste arbejde for at gå hjemme med datteren, fordi han hellere vil have, at hun bliver passet af sin far end af tilfældige pædagoger i en vuggestue.

»Jeg synes virkelig, det er fedt at gå hjemme med min datter. At kunne give hende lov til at vågne stille og roligt hver morgen og have dagen i trygge omgivelser med sin far er virkelig en gave for os alle. Og så tænker jeg, at jeg nok skal få masser af tid til at arbejde, når børnene er blevet større, så det bekymrer jeg mig ikke om,« siger Morten Mols Germansen.

Selvom hjemmegående fædre er et sjældent syn, er der de senere år flere forældre, der har valgt at hjemmepasse deres børn. I 2021 var der omkring 1.231 aarhusianske børn, der blev passet derhjemme af deres forældre i stedet for at være i vuggestue, dagpleje eller børnehave. Det tal var i 2015 på 916, og andelen af hjemmepassede børn er vokset fra 4,9 procent til 6,17 procent.

Ifølge Astrid Dyrborg fra Hjemmepassernes Landsorganisation skyldes udviklingen, at kvaliteten i dagtilbuddene er for dårlig:

»Vi mærker helt tydeligt, at det er blevet mere socialt acceptabelt at gå hjemme og passe sit barn. Det er en bølge, der er et modsvar til den debat, der har været om minimumsnormeringer, hvor mange har fået øjnene op for, at dagtilbudsområdet er udsultet. Og så er det en erkendelse af, at det er hårdt at leve i et hamsterhjul og svært at skabe balance og ro med to fuldtidsjob i familien,« siger Astrid Dyrborg.

Morten Mols Germansen er denne uge på skiferie med sin datter, som han hjemmepasser, sin kone, som er på barsel og sin nyfødte søn.

Morten Mols Germansen har af og til lidt arbejde i weekenderne, men ellers lever familien udelukkende af konens indtægt. Den er ellers ikke specielt prangende, da hun arbejder som pædagog i Aarhus Kommune. Hun er lige nu på barsel, da familien for nylig er blevet forøget med lillebror Egon, og har i starten løn under barsel, derefter barselsdagpenge.

Løsningen for den lille familie på fire har derfor været at skrue ned på udgifterne. De bor for eksempel i en lille, billig lejlighed på 49 kvadratmeter og nøjes med en billig, gammel bil fra 90erne.

»Jeg møder tit nogen, der siger, at de faktisk også rigtig godt kunne tænke sig at passe deres egne børn, men at de ikke kan få det til at hænge sammen økonomisk. Der må jeg bare sige, at det kan man altså godt, hvis man vil – vi har i hvert fald fået det til at løbe rundt på en enkelt pædagogløn,« siger han.

Morten Mols Germansen savner ikke voksenkontakt i sin hverdag, for han taler med andre forældre på legepladser rundtomkring i byen og kommer også flere gange om ugen i en legegruppe. Her er der også én anden mand, der er hjemmegående, og selvom der er en klar overvægt af kvinder, når det kommer til hjemmepasning, oplever han ikke, at folk kigger skævt til ham.

Han og hans kone valgte, at det var ham, der skulle gå hjemme, fordi hun var glad for at arbejde – og i øvrigt har bedre barselsvilkår som fastansat, end han har som selvstændig – mens han følte stor lyst til at bruge sin hverdag sammen med Inge.

Selvom beslutningen selvfølgelig har konsekvenser for familiens økonomi, betyder det ikke, at de er nødt til at leve på en sten. Langtfra. I dag er familien for eksempel på vej på en uges skiferie i Norge. For den slags vil de gerne have luft til i budgettet.

Morten Mols Germansen elsker at være på skiferie med sin famile. Og den slags er der tid til som hjemmegående far.

På samme måde har de planlagt at sælge deres lejlighed til foråret og køber i stedet en autocamper. De har sat to til fire måneder af Marias barsel af til at køre sydpå gennem Europa med Athen som destination for at få en masse oplevelser og kvalitetstid sammen som familie.

Når de engang er tilbage i Danmark igen, er datteren Inge skrevet op til en børnehave. Men i virkeligheden tror Morten Mols Germansen ikke, de får brug for institutionspladsen, for han vil helst passe hende derhjemme, indtil hun skal i skole.

Og så er planen, at familien skal flytte fra Aarhus. Helst til en kommune, hvor det er muligt at få et tilskud til at passe sine egne børn derhjemme, for når pengene er små, kan selv et par tusinde kroner gøre en stor forskel.

Der er i alt 63 kommuner i Danmark, hvor man i op til et år pr. barn kan få et tilskud til hjemmepasning. Det kan man ikke i Aarhus Kommune, men flytter man til en nabokommune som for eksempel Syddjurs eller Randers, kan man få mellem 3.500 og 5.400 kroner om måneden.