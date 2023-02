Lyt til artiklen

33 daginstitutioner i hovedstadsområdet er kommet under mistanke for at ligge på grunde, hvor der er risiko for PFAS forurening.

Det fremgår af en liste, som regionerne har udarbejdet, over potentielt PFAS-forurenede grunde landet over.

Sådan skriver TV 2 Kosmopol.

Undersøgelserne af daginstitutionerne en del af et større arbejde med at fastlægge, hvor forureningen af PFAS rundt om i landet er.

»Vi har cirka 5000 grunde, der skal undersøges, i Region Hovedstaden alene. Det er en stor opgave, og vi er i gang med at planlægge, hvordan vi kan gribe det an,« siger Gitte Ellehave Schultz, enhedschef i Region Hovedstaden, til mediet.

De grunde, der kan være forurenede, skal undersøges på baggrund af, at de har været brugt til noget tidligere, der mistænkes for at have udledt PFAS.

Det kan være grunde, der har været brugt til autolakering, brandøvelser eller renovation, som er under mistanke og derfor skal undersøges nærmere.

Region Hovedstaden har stort fokus på dagsinstitutioner, og man har tidligere undersøgt blandt andet børnehaver for forurening i jorden.

Gitte forklarer, at det særlige fokuspunkt skyldes, at der er børn fra nul til seks års alderen, der leger på grunden, og kan finde på at spise jorden.