Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Som konsekvens af krisen blev Louise Lindholm i sidste uge fyret fra sit arbejde som Art Director.

Men samme dag fik hun en idé, der allerede nu har givet hende flere tilbud på jobfronten.

»Jeg tog hjem fra kontoret og blev helt rastløs. Var helt rundt på gulvet,« fortæller 26-årig Louise Lindholm om sin reaktion efter beskeden om afskedigelse, hun modtog tirsdag i sidste uge.

Fyringen, som ifølge Louise var en del af en større runde i virksomheden MBA, beskriver hun som en rutsjebanetur. Og spørger man hende, kom den på det værst tænkelige tidspunkt.

»Jeg er lige blevet færdiguddannet og nåede at være fuldtidsansat i tre måneder, før jeg så mister jobbet.«

»Og det er svært at stå som ledig og ny på jobmarkedet, når der to år forinden har været en pandemikrise og nu energikrise, høj inflation og krig i Europa,« siger Louise Lindholm, der fortæller, at mange af hendes studiekammerater fra forskellige linjer også er arbejdsløse.

Derfor måtte hun skille sig ud fra mængden.

»Jeg grublede over, hvad jeg kunne gøre for at lave noget, så jeg kunne råbe højest i mængden af unge talenter og gøre opmærksom på, at jeg søger job. For at få et job skal man gøre noget nyt og ekstra.«

Og her opstod ideen om at lave en julekalender.

For hvis Louise skulle nå at fange de rette vedkommendes opmærksomhed, inden de går på juleferie, så havde hun 24 dage at gøre godt med, fortæller hun.

Derfor præsenterede hun 1. december den første låge i en print-julekalender med hendes og makkeren Julie Tjørnelunds arbejde på LinkedIn med teksten:

'Nogle mennesker er til chokoladejulekalendere, mens andre hellere vil skrabe sig til millionen. Min julekalender kan ingen af delene. Den består dog af 24 låger, der skal åbnes inden jul. Noget der også skal nås inden jul er, at jeg skal finde et nyt job.'

Her ses en låge fra julekalenderen. Vis mere Her ses en låge fra julekalenderen.

»Det er en måde, jeg kan vise mit arbejde på, men også noget, som andre synes er sjovt og underholdende at følge med i.«

Og den kreative idé, som hun laver sammen med makkeren og copywriter Julie Tjørnelund, har allerede båret frugt.

»Jeg har allerede fået flere jobtilbud. Både fra folk, der søger freelancer og faste. Dem skal jeg forhåbentlig snart til samtale med,« siger Louise Lindholm.

Om hun når at få et job inden 24. december eller ej, lover hun, at julekalenderen vil forsætte helt til juleaften.