I den lille by Lendum i Hjørring Kommune bliver der kæmpet for at bevare den lokale brugs, der har eksisteret i mere end 100 år.

Og nu ser brugsen sig nødsaget til at forlade Coop for at overleve, skriver Politiken.

Brugsen i Lendum kæmper med dårlig økonomi, og det er blevet sværere, fordi deres såkaldte 'kædebidrag' til Coop er steget.

Derfor har brugsens bestyrelse nu besluttet at skifte til Coops konkurrent Dagrofa.

De små dagligvarebutikker har i forvejen haft det svært det seneste år på grund af stigende energipriser.

Og netop Dagrofa advarede i efteråret om, at det kunne føre til, at flere små butikker måtte dreje nøglen om.

Også Coop advarede i efteråret om, at de små butikker ville blive hårdt ramt af energikrisen.

Deres informationsdirektør Jens Juul Nielsen udtalte i den forbindelse, at butikkerne ofte har en afgørende samfundsmæssig betydning.

»De er ofte den lokale livsnerve som den eneste dagligvarebutik. Det er her, man mødes, og som gør det attraktivt at bo i en lille by,« siger han.