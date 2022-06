Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Domkirken i Aalborg skal gennemgå en omfattende renovering til fire millioner kroner. Med det samme. Men på sidelinjen foregår en større diskussion om, hvem der hænger på regningen.

Først årsagen til renoveringen.

Flere steder i kirken slår loftet revner, hvilket kræver, at domkirken, Budolfi Kirke, skal lukke fra søndag og frem til december. Ifølge domkirken skyldes skaderne det omfattende byggearbejde, som kommunen har foretaget ved pladsen foran, og som har fået væggene til at krakelere.

Foran kirken har man revet flere bygninger ned og bygget Budolfi Plads. Skaderne er altså, ifølge domkirken, kommunens ansvar.

Budolfi Plads i dag. Før lå der bygninger, parkeringsplads samt en underjordisk parkeringsplads. Foto: Aalborg Kommune Vis mere Budolfi Plads i dag. Før lå der bygninger, parkeringsplads samt en underjordisk parkeringsplads. Foto: Aalborg Kommune

»Det er deres konstruktion. De har måttet hamre og banke, og vi har haft alarmer, der viser, når det har været for voldsomt. Og de har været overskredet mange gange,« siger menighedsrådsformand Jette Engelbreth Holm til B.T.

»Skaderne skal laves, for det er ikke holdbart.«

Men domkirken er – stort set – ene om at betale regningen, der løber op i fire millioner kroner. Kommunen har gennem Folkekirkens forsikringsenhed meddelt, at de betaler 50.000 kroner af puljen.

Og det efterlader kirken med stor frustration.

»Vi synes, det er en urimelig måde at drive et byggeri på.«

»Vi har haft en mundtligt aftale om, at kommunen, entreprenøren og kirken skulle betale en tredjedel hver i tilfælde af skader. Vi ville selvfølgelig have stået stærkere, hvis vi havde det på skrift. Men det betyder ikke, at vi synes, de har opført sig ordentligt, og nu kan de slippe med 50.000 kroner,« siger Jette Engelbreth Holm.

Revnerne i vægge og loft er til at få øje på. Foto: Sebastian Døssing Vis mere Revnerne i vægge og loft er til at få øje på. Foto: Sebastian Døssing

Jan Nymark Thaysen (V), der er rådmand for kommunens By- og Landskabsforvaltning er dog forundret over, at kirken vil have penge fra netop kommunen.

»Kommunen er jo dem, der har haft den mindste andel i anlægsarbejdet. Vi har kun haft noget at gøre med Algade, mens det er en privat bygherre, der har stået for alt arbejdet på pladsen ude foran,« siger han til B.T.

Han tilføjer, at kommunen har haft vibrationsmålere oppe i forhold til det arbejde, de har stået for, og at de skader, der er sket som følge af det, er blevet behandlet gennem kirkens forsikringsselskab.

»Jeg har ikke set dokumentation for, at vi har forvoldt yderligere skader. Vi skal jo kunne argumentere over for skatteborgerne, hvis vi skal betale,« siger han.

Jan Nymark Thaysen er først onsdag formiddag blevet bekendt med kirkens krav, efter han blev kontaktet af en journalist fra et andet medie.

»Jeg er ked af, at de ikke er kommet direkte til os med kritikken. Men nu har jeg bedt projektchefen gå det igennem og så tager jeg gerne et møde med kirken, så vi kan snakke om det.«

Ikke desto mindre skal renoveringen i gang, hvis kirken skal bestå. Og som situationen er nu, skal kirken altså betale.

»Det betyder, at vi skal ud og låne penge i det kirkelige system. Og de skal betales tilbage forholdsvis hurtigt,« siger menighedsrådsformanden og fortsætter.

»Men det betyder desværre, at vi må skære på aktivitet, og andre renoveringer rundt omkring bliver sat på hold. Det er ærgerligt.«

Den endelige regning for renoveringen løber op i otte millioner kroner.

De fire millioner kommer af skaderne som følge af byggeriet, mens de resterende bliver brugt på forbedringer, som kirken selv har besluttet at foretage i forbindelse med den anden renovering.

Ifølge Jette Engelbreth Holm skyldes de høje priser blandt andet, at prisen på håndværkere og materialer er steget markant.