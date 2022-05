Et højst usædvanligt syn mødte tirsdag formiddag Kasper Beck Hansen.

Han skulle egentlig bare tømme sine vildtkameraer ved Brønderslev for billeder, men da han kom frem til kameraet, fik han øje på noget, der fik ham til at spærre øjnene ekstra op.

Et kridhvidt dyr, der sad på græsset bag vildtkameraet.

»Først troede jeg, det var en kanin, men det var det ikke,« fortæller Kasper Beck Hansen.

Ved nærmere eftersyn kunne han se, at ørerne var for lange til at sidde på en kanin. Dimensionerne passede bedre til en hare.

»Det går op for mig, at det er en albinohare,« siger han.

Kasper hev sit kamera frem og tog nogle billeder, som han siden har delt med vildtkonsulent Ivar Høst. Og han giver Kasper ret i konklusionen.

»Jeg er ret overbevist om, at det er en albinohare. Man kan se det på måden, den sidder på og på ørernes længde i forhold til kroppen,« siger Ivar Høst, der har været vildtkonsulent ved Naturstyrelsen siden 1994.

»Jeg har aldrig set eller hørt om sådan en i Danmark før. Det er ret specielt,« siger han.

Og sjældenheden er ikke til at tage fejl af, lyder det fra Peter Sunde, der er professor i pattedyr og økologi ved Aarhus Universitet.

»Hvis man skulle sætte sandsynlighed på, vil den være meget lille. Det er måske en ud af en million,« lyder vurderingen.

Ifølge Ivar Høst er det også bemærkelsesværdigt, at haren ser ud til at være fuldvoksen.

»Det er svært for albinoer at overleve i naturen. Harens brune farve er jo en vigtig del af dens camouflage,« siger vildtkonsulenten, der peger på ræven som den oplagte fjende for harer.

For Kasper Beck Hansen er dagens oplevelse en, han sjældent vil glemme.

»Jeg har aldrig set eller hørt om sådan en før. Så det er jo en oplevelse, de andre jægere ikke kan stikke.«

Albinisme er en biologisk fejlfunktion, der gør, at kroppen ikke producerer melanin, som er kroppens farvestof.