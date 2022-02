»Er de døde? Eller hvordan har de det?«

Det var de første tanker, der gik gennem hovedet på Karina Fisker, som er leder ved Dansk Dyreværns internat i Aarhus.

Tankerne kom som en reaktion på, at en tilfældig forbipasserende i starten af måneden rendte ind på internatet for at fortælle, at der var efterladt en papkasse med dyr i ude på parkeringspladsen.

I papkassen var der tre kaniner, som i første omgang var overladt til sig selv. Heldigvis blev de opdaget i tide.

»Kaninerne havde det heldigvis fint. Derefter blev der taget billeder, og så blev de sendt videre til en dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse,« fortæller Karina Fisker til B.T.

»Vi bruger billeddokumentationen til at vurdere, om det er noget, vi kan politianmelde.«

De sager, hvor det vurderes, at dyrevelfærdsloven er overtrådt, meldes til politiet. Det blev ikke aktuelt i tilfældet med kaninerne.

Dog valgte internatet at komme med en opsang på Facebook:

'TAG ANSVAR FOR JERES DYR! Nogle gange står vi uforstående tilbage og tænker; hvad pokker har folk gang i?????!!!!,' står der i opslaget.

For det er langt fra første gang, internatet i Aarhus ufrivilligt har modtaget efterladte kæledyr. Og det er ikke altid, at kæledyrene får en lykkelig fremtid.

»Nu her er det jo koldt og vinter. Derfor kunne man godt have frygtet det værste for kaninerne. Ellers oplever vi at få kattekillinger ind, og de kan kun leve uden deres mor i maksimalt tre timer,« forklarer Karina Fisker.

Det er netop kaniner og katte, internatet modtager flest af, men i virkeligheden er det ikke internatets ansvar at sørge for, at dyrene får et godt hjem, men folks eget.

Derfor har Karina Fisker en opfordring til dem, der overvejer at anskaffe sig et kæledyr.

»Folk skal sætte sig ind i det dyr, de tænker at anskaffe sig. Og hvis man ikke har overskud til mere end ét dyr, så skal man sikre sig, at det anskaffede dyr ikke er et, der formerer sig.«

I sådanne tilfælde er det ifølge internatlederen vigtigt at få sit kæledyr neutraliseret, så man ikke står med et overvældende antal kæledyr, man lige pludselig skal tage sig af.

»Man skal tænke fremad. Man skal ikke tage beslutningen, fordi det føles godt lige nu og her. For har man lyst til et kæledyr lige nu? Og har man også lyst om 15 år?.«

Det skal man spørge sig selv om, mener Karina Fisker.

Har man alligevel gabt over for meget og anskaffet sig et kæledyr, man ikke kan tage sig af, er løsningen ikke at smide det fra sig ude i naturen eller på en resteplads. I stedet skal man væbne sig med tålmodighed, mens man finder den rette ejer til at overtage kæledyret.

»Der er en del grupper på Facebook, hvor man kan lede efter en ny ejer. Man kan også henvende sig til et internat, men vi får mange henvendelser hele tiden, og vores ressourcer er knappe,« lyder det fra Karina Fisker.

Derfor opfordrer hun til, at folk ringer ind til et internat for at få en snak om problemerne og få rådgivning i forhold til løsningsmuligheder.