»Min hjerne stod stille, jeg tænkte, det passer ikke, det her. Jeg troede, jeg så syner.«

Sådan beskriver skipper Ole Kusk det syn, der mødte ham på Aarhus Bugt torsdag.

To legesyge delfiner sprang pludselig rundt foran båden, som Ole Kusk sejlede med et hold chartergæster.

»Pludselig hoppede de to-tre meter op i luften og krydsede hinanden, det så fuldstændig vanvittigt ud,« forklarer Ole Kusk.

Han har sejlet i mere end 60 år, men synet tog alligevel pusten fra ham.

»Det var vildt. Jeg tror aldrig, jeg kommer til at opleve det igen. Det var helt enestående. Jeg håber sådan, de holder lidt til og bliver hængende, for det var en unik oplevelse,« siger han.

Men der er faktisk en god chance fo, han kommer til at opleve synet igen. Det er nemlig ikke hvilke som helst delfiner, men Mischief og Tall Fin, som B.T. tidligere har beskrevet, som Ole Kusk spottede torsdag.

Mischeif på 35 år er nemlig blevet jaloux på den unge delfin Han Solo, der sluttede sig til delfinflokken i Thyborøn. Derfor tog han den unge 25-årige Tall Fin med sig og stak af.

»Mischief er nok blevet lidt hanrej. Så han har taget Tall Fin med sig og forladt området. Jeg tror, der er nogle alfahanproblemer i flokken. Han har sagt, nu skrider jeg sgu med hende den lækre, så må du klare dig selv Han Solo,« sagde Lars Mikkelsen til B.T., da de to delfiner første gang blev spottet.

Lars Mikkelsen, der arbejder med at kortlægge delfiners færden og har fulgt de to tæt, glædes over, de to endnu en gang er set i Aarhus Bugt.

»Det ser ud som om, de har det brandgodt. Jeg blev så glad, da jeg så den video. Det ser absolut ud som om, de hygger sig helt vildt. Så ligger de der og bader, hygger sig og slapper af. Når de springer, er det ren fornøjelse,« siger han, selvom han selv havde håbet lidt, de to delfiner tog en anden rute:

»Ud fra et egoistisk synspunkt, ville vi jo gerne have dem hjem til Thyborøn, men det er fantastisk med delfiner i Aarhus. Der er flere hundrede mennesker, der får deres livs oplevelse. De slår sig ned i Danmarks næststørste by op af en af de hotte strande, det kan næsten ikke blive bedre.«

Niels Ravn, der er direktør i Aarhus Sail Event, der arrangerer oplevelser på Aarhus Bugt, mener heller ikke, det kan blive bedre. Han var også med på turen, hvor han oplevede de to delfiner.

»Gæsterne var helt oppe at køre. Nu prøver vi at lokke krydstogtgæster med om bord ved at sige, man kan se delfiner, men de hopper ikke helt på den endnu,« fortæller han.

Lars Mikkelsen fortæller, man sagtens kan nyde synet, men han håber, folk vil tænke sig om.

»Nu skal man til at være meget opmærksom på at sejle forsigtigt omkring de to. Man kan sagtens tage ud at nyde dem, men man skal ikke sejle direkte hen til dem. Det er den eneste fare, der er for dem nu. Mennesker, der går ud og dummer sig og fræser op og ned ad dem,« siger han og fortsætter:

»Det kan vende en hel by rundt, hvis man har delfiner, det er den vildeste turistattraktion. Så hvis man er lidt hurtig i Aarhus, så sætter man noget i værk for at passe på dem. Det ser ud til, de har slået sig ned, så hvis man passer på dem, kan man score kassen.«

Han opfordrer til, at man slukker motoren, eller blot sejler forbi, som man vanligt ville.