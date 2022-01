Nye tal fra Danmarks Statistik afslører, om du tjener mere eller mindre end personer i din aldersgruppe.

Den liberale tænketank CEPOS har trukket tallene for B.T., og de inkluderer pensionsindbetalinger, indkomst fra selvstændig virksomhed, overførselsindkomst, kapitalindkomst samt aktieindkomst.

»Opgørelsen viser, at der er betydelig aldersafhængighed i indkomsterne. De unge har typisk lav indkomst. Mange er studerende og er ikke kommet ud på arbejdsmarkedet endnu. For eksempel har en gennemsnitlig 19-årig 94.000 kroner i indkomst fra for eksempel SU, fritidsjob mv. Indkomsterne stiger med alderen i 20erne, 30erne og 40erne. Folk kommer i fuldtidsjob og får løbende højere løn, i takt med at de får større erfaring og produktivitet,« lyder det fra cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS, til B.T.

Af tabellen neden fremgår det, at danskernes gennemsnitsindkomst fordelt på alder topper, når man rammer de 49 år.

»Indkomsten topper som 49-årig, hvor den gennemsnitlige bruttoindkomst er på 586.400 kroner Sygdomme begynder herefter at optræde hyppigere, ligesom timeproduktiviteten begynder at falde. Man producerer gradvist mindre pr. time. Det ses også, at indkomsten frem til 70-års alderen falder. Især er der et stort fald i løbet af 60erne, hvor mange trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet,« uddyber cheføkonomen til B.T.





Tallene afslører samtidig, at hvis man tjener 1,6 millioner kroner om året i bruttoløn, er man blandt den ene procent i landet, der tjener fleste penge.

For at snige sig ind i top 10 procent, skal man have en indkomst på mindst 708.000 kroner om året.

Omvendt tjener man under 125.000 kroner om året, er man blandt de 10 procent i landet, som har den lavest indkomst.

Se alle tallene i tabellen nedenfor: