Et indgreb uden sidestykke i Norden er blevet gennemført på Aalborg Universitetshospital.

Og så var det tilmed et vellykket et af slagsen.

Derfor er armene hævet højt over hovedet på kardiologisk afdeling.

Der er tale om et indgreb, hvor lægerne har indsat en kunstig hjerteklap i den såkaldte mitralklap, der sidder i venstre side af hjertet. Det er sket med en særlig kateterteknik, som altså ikke har været udført i Norden. Lige indtil nu.

»Det er gået fremragende. Der ligger en masse forarbejde bag, og jeg har gennemgået indgrebet 1000 gange i mit hoved, inden vi gik i gang, så jeg er bare enormt glad for, at alt gik så godt,« udtaler Phillip Freeman, der er overlæge på kardiologisk afdeling, i en pressemeddelelse. Det var ham, der lavede indgrebet sammen med overlæge Niels Holmark Andersen.

Det var den 72-årige Peter Vinde fra Løgstør, der lagde krop og tillid til.

Og selvom det altså var første gang, at den nye metode, som hedder Lampoon-proceduren, skulle bruges i Norden, var han ikke betænkelig ved at lægge sig på operationsbordet.

»Jeg er utrolig taknemmelig for at få tilbudt indgrebet og samtidigt for at bo i et land, hvor det er muligt. Det er imponerende, hvor dygtige lægerne og sygeplejerskerne er,« fortæller hjertepatienten to dage efter det seks timer lange indgreb.

Tidligere har det ikke været muligt at udskifte den pågældende hjerteklap uden at skulle åbne brystkassen helt. Men det undgås nu med den nye teknik.

»Det betyder, at indgrebet bliver langt mere skånsomt for patienten. Resultatet bliver lige så godt som ved en operation, men på denne måde kan patienten allerede vækkes efter nogle få timer. Samtidig har vi nu et tilbud, som kan redde patienter, der ikke kan klare en krævende operation,« siger Phillip Freeman.

Lampoon-proceduren er opfundet af den amerikanske læge Jaffar M. Khan.