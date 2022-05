Det har været længe undervejs, men tirsdag blev sløret så endelig løftet for, hvad køberne af Sygehus Nord-grunden i Aalborg har tænkt sig at gøre med området, når hospitalet rykker ud af centrum og ind i de nye bygninger i Aalborg Øst.

I december udskrev Nordud, der er købere af grunden, en visionskonkurrence, og det er vinderen af den, der tirsdag aften blev præsenteret på Utzon Center i Aalborg.

Tre projekter var med i opløbet, men det blev de danske arkitekter fra SLA, der løb med sejren.

Vinderprojektet har fået undertitlen 'Et kvarter med plads til liv'.

De gamle gule hospitalsbygninger bliver bevaret. Foto: SLA Vis mere De gamle gule hospitalsbygninger bliver bevaret. Foto: SLA

Det kommer til at bestå af alt fra en ny park og et stort torv til lejligheder, restauranter og meget andet.

»Vi har været meget optaget af, at tage fat i noget af det, der er der i forvejen. Reberbansgade er for eksempel fuld af liv, så vi har arbejdet på, hvordan vi kan få noget af det med ind i projektet,« sagde Karsten Thorlund, der er chef i SLA Aarhus umiddelbart efter, at projektet var blevet kåret som vinder.

Og så er der den store elefant i rummet. Nemlig den 51,7 meter høje betongrå hospitalsbygning, som mange nok havde håbet at slippe af med.

»Den er nok mere funktionel og praktisk, end den er smuk, men vi har tænkt, at vi skal have noget ud af den i stedet for bare at rive den ned,« siger Karsten Thorlund og understreger at det også er med bæredygtighed for øje, at bygningen bevares.

Foran den 51,7 meter høje hospitalsbygning er det planen at lave et torv. Foto: SLA Vis mere Foran den 51,7 meter høje hospitalsbygning er det planen at lave et torv. Foto: SLA

I den nuværende hospitalsbygning er det arkitektfirmaets vision, at der både skal være lejligheder, butikker, erhverv og hotel.

Vinderprojektet er dog blot Nordud og SLAs visioner for området. I sidste ende er det Aalborg Kommune, der skal give grønt lys til projektet.

