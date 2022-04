Allerede nu er der meget at være glad for på Social- og Sundhedsskolen Fyn, da man er lykkedes med at halvere det store frafald, der var, når skolens studerende kom i praktik.

Tidligere var det nemlig 50 procents af de aspirerende sosu-assistenter, som faldt fra, når de kom ud i virkeligheden. I dag er det hver fjerde. Alligevel fortsætter skolen med at forsøge at bedre statistikken.

»Med den mangel, vi har på arbejdskraft, så tæller hver eneste frafald,« siger Gunna Funder Hansen, der er direktør på Social- og Sundhedsskolen Fyn.

De har derfor fået lavet en undersøgelse på skolen, som skal klargøre, hvad, der får de studerende til at falde fra, i mødet med virkeligheden.

Og selvom rapporten ikke er endeligt klar, kan man se, at svaret nok er et lidt andet, end man regnede med.

»Man har nok traditionelt troet, at det var det, at de i praktikken skulle have en ældre borger i bad eller skulle ordne intimpleje, for det er jo et meget intimt rum, man er i. Men det er ikke problemet,« siger Gunna Funder Hansen.

Direktøren fortæller, at det viser sig, at der nærmest ikke er en eneste af de studerende, der har angivet intimplejen som problem. Det føler de sig generelt godt rustet til.

»Det, som undersøgelsen foreløbigt viser, er, at der er tale om problemer i nogle isolerede praktiksteder. Så der er tale om enkelte steder og altså ikke et generelt problem i branchen.«

Desuden fortæller direktør Gunna funder Hansen, at det også ofte er de unge, der kan have problemer. Hvor man i sosu-faget møder mange studerende, der er ældre eller har mere erfaring og derfor er mere robuste, skal man være bedre til at tilpasse sig den yngre gruppe.

Gunna Funder Hansen oplever dog en velvilje hele vejen rundt for at komme problemet med frafald til livs. Også i kommunerne, hvor hun mener, man virkelig er i gang med at investere i langtidsskade løsninger for at sikre flere sosu'er.

»De kan godt se, det er alvor,« siger hun med henvisning til den mangel på hænder, som spås til at blive værre.

På Social- og Sundhedsskolen Fyn holder man fredag en samarbejdskonference med netop problemet frafald som tema.