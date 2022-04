Luften er iskold mellem kunstner Jens Haarning og kunstmuseet Kunsten i Aalborg. Og nu giver Jens Haaning termostaten endnu et nøk nedad.

I efteråret udstillede han nemlig to tomme rammer på museet, og netop de to tomme rammer er hele omdrejningspunktet for konflikten mellem parterne. Og nu kræver kunstneren rammerne tilbage.

Det skriver Politiken.

De to tomme rammer er en del af kunstværket 'Take the money and run', som Jens Haarning står bag.

Kunstværket fik enormt stor international opmærksomhed tilbage i efteråret. Det gjorde det, fordi kunstmuseet havde bestilt et værk, hvor to rammer skulle indeholde kontanter svarende til en gennemsnitlig indkomst i henholdsvis Østrig og Danmark.

Men da kunstmuseet i Aalborg modtog værket, var rammerne tomme og den halve million kroner, som museet havde overført til Haanings nemkonto, var ingen steder at finde.

I stedet blev Kunsten mødt med en besked om, at Jens Haarning havde lavet et nyt værk med titlen 'Take the money and run', som altså bestod af to rammer uden det lovede kontantbeløb.

Kunstværket var en del af udstillingen 'Work it out', som sluttede 16. januar i år. Kunsten forventede herefter at få de 532.549 kroner tilbage, som de havde lånt Jens Haaning, men kunstneren afviser at betale dem tilbage, selvom det var en del af kontrakten.

Siden da har Kunsten stævnet Jens Haaning for at få refunderet den halve million kroner, ligesom de har tilbageholdt rammerne, som Haaning nu altså vil have udleveret.

Ifølge Politiken vil Jens Haaning sælge værket videre og bruge en eventuel fortjeneste på at hyre advokater til et helt andet søgsmål, hvor Haaning påstår, at Kunsten og Getty Images har brudt ophavsretten ved at videredistribuere billeder af de to tomme rammer.

Direktør på Kunsten, Lasse Andersson, har ingen kommentarer til søgsmålene, så længe sagerne kører, men han fastholder, at rammerne ikke bliver udleveret foreløbig.

»Der er en tilbageholdelsesret, som betyder, at vi har kunstværket og de honorarer, der er knyttet til det, i vores varetægt, så længe sagen kører,« siger han til Politiken.