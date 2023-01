Lyt til artiklen

Ditte Pamperin er mor til treårige Carl, der lider af infantil autisme. Siden han begyndte i specialinstitution for et halvt år siden, har en minibus kørt ham derhen om morgenen og tilbage til hjemmet i København om eftermiddagen.

Men moren tør ikke længere lade Carl køre med. Og hun er ikke alene med sin bekymring.

Efter Københavns Kommune fra det nye år overdrog kørslen til selskabet HB-Care, er flere forældre blevet utrygge ved at sende deres børn af sted.

Det fortæller Ditte Pamperin og fem andre forældre til børn med infantil autisme, der alle kører med samme bus.

Første dag, firmaet skulle køre børnene, 2. januar, råbte en chauffør ad en fireårig pige, fordi hun havde klikket sin sele op.

Det skrev B.T. om søndag, hvor pigens mor, Jengoi Njie, fortalte, at hendes datter efter episoden er begyndt at skrige og slå sig selv i hovedet dagligt – og generelt er gået tilbage i sin udvikling.

Og nu står flere forældre frem med kritik af samme firma.

HB-Care har via B.T. undskyldt råberiet over for familien og skriver i en mail, at »chaufførens stemmeføring i situationen ikke var i orden.«

Ditte Pamperin hørte om episoden med den råbende chauffør umiddelbart efter, det var sket, fortæller hun.

»Og så kunne jeg jo ikke længere få mig selv til at lade Carl køre med. Min søn skal ikke gå i stykker, fordi vi har skiftet transportør,« siger moren.

Derfor er hun nu selv begyndt at hente og bringe Carl, hvilket betyder, hun har måttet gå ned i tid på arbejdet.

Og hun har – modsat de andre forældre, som B.T. som har talt med – kun mulighed for at køre ham, fordi hun har bil og en parkeringsplads tæt ved bopælen. Carl kan nemlig – som de fleste andre af børnene med infantil autisme – ikke køre med offentlig transport.

»Han forstår ikke, man ikke skal gå ud, når dørene åbner. Han bliver rigtig ked af det og råber og skriger. Og så skal jeg prøve at holde et barn, som er i voldsom affekt. Det skal han ikke udsættes for.«

Mohammed Mustafa er en af de andre forældre, B.T. har talt med, som er utryg ved at overlade sit fireårige barn til HB-Care. Og det handler ikke kun om episoden med den råbende chauffør.

»Det er forskellige chauffører, der kører dem om eftermiddagen. Der er ikke faste tidspunkter. Og så bliver min søn sat af forskellige steder ved vores hjem,« siger Mohammed Mustafa og fortæller, at sønnen også tre gange er blevet sat i en taxa i stedet for den sædvanlige bus.

»Min søn har brug for struktur. Han har brug for at vide, præcis hvad, hvordan og hvornår ting foregår. Det er ikke almindelige børn, de har med at gøre. Det er de mindste ændringer, der kan ødelægge en hel dag for dem – og for min søn.«

Og det er altså ikke kun Mohammed Mustafa og de andre forældres udlægning. Det er udpenslet i 'kravspecifikationen for EU-udbud af specialkørsel til og fra specialinstitutioner i Københavns Kommune', som B.T. har læst.

Her står der blandt andet om børn med infantil autisme: »De fleste har brug for faste rammer, genkendelighed, forudsigelighed og kendte voksne (...) Ting, som at afhentning ikke sker rettidigt, eller at de ikke ved, hvilken chauffør der henter dem, kan give dem stress og ødelægge deres dag.«

Der er også oplistet specifikke krav til kørslen, hvor de tre første lyder: 1: Der er de samme chauffører, der kører de samme ruter. 2: Børnene afhentes til aftalte tidspunkter. 3: Chaufføren skælder ikke ud.

Tre punkter, HB-Care ifølge forældrene altså ikke lever op til.

Mohammed Mustafa fortæller, at han og familien bor i et større bygningskompleks i Brønshøj, hvor hans fireårige autistiske søn nogle gange bliver afleveret ved én indgang, nogle gange ved en anden og andre gange en helt tredje.

»Det er hver dag, det skifter. Min kone ved aldrig, hvor hun skal hente ham. Hun må gætte sig frem, og de ringer først, når de er der. Ikke fem minutter før. Det er virkelig ubehageligt,« siger Mohammed Mustafa og fortæller, hvordan han kan mærke, at sønnen har ændret sig:

»Han bliver ked af det, når han skal have tøj på. Han protesterer fra første sekund. Han har det godt i institutionen, men den der bustur har han det ikke godt med. Det er meget utrygt.«

Kan du være sikker på, at det skyldes det nye selskab og ikke noget andet?

»Det er i hvert fald den reaktion, han fik, lige efter vi skiftede selskab.«

Camilla Bojsen er mor til en pige på tre et halvt år med infantil autisme, der ligeledes kører med bussen til og fra specialinstitutionen i Hellerup. Og moren fortæller, at de skiftende chauffører og afhentningstidspunkter påvirker datteren.

»Det kan gøre, hun bliver overstimuleret i sin hjerne, så resten af dagen bliver helt skæv. Det kan være, hun ikke kan sove eller ikke vil spise,« siger Camilla Bojsen.

Hun har flere gange prøvet at ringe til HB-Care for at aftale faste tidspunkter – men uden held. Derfor bliver datteren nu afleveret hos sine bedsteforældre.

»De afleverer hende mellem klokken 14.15 og 15.15. Jeg har sagt, jeg ville kunne nå hjem til 14.45 – men det kunne de ikke imødekomme,« siger Camilla Bojsen og fortæller, hvordan hun har følt sig mødt af HB-Care, når hun har ringet:

»Jeg føler, de ikke har nogen empati for ens situation, og man vælger jo ikke selv, om man har et barn med særlige behov. Det er en børnegruppe, der er enormt afhængig af, at det hele er det samme hver dag.«

Kan det være, der blot er tale om opstartsvanskeligheder?

»Jeg tror, det er sådan her, det kommer til at blive ved med at være. Men jeg har et håb om, at det bliver bedre.«

Adriana Medina er mor til en fireårig pige, som, fortæller hun, på et tidspunkt blev sendt af sted fra institutionen med taxa i stedet for den sædvanlige bus.

»På deres hjemmeside hævder HB-Care, at de har en dybdegående handicapforståelse, men hvis de havde det, så ville de ikke sende min sårbare datter med autisme af sted i en taxa. Da jeg tog imod hende, var hun både ked af det og rystet, fordi hun ikke var vant til det,« siger Adriana Medina og fortsætter:

»Det føles, som om vores børn for dem bare er en vare, de skal køre fra A til B. Der vises slet ikke noget forståelse, respekt eller omsorg.«

B.T. har spurgt HB-Care, hvorfor de henter børn i taxa i stedet for bussen, børnene kender. Til det svarer firmaets kommunikationsansvarlige, Rasmus Krochin:

»Det kan umiddelbart være sket, fordi vi har brugt taxa som underleverandør, hvis der har været sygdom eller forsinkelser på en tur. Det kan også være en bus, der har været på værksted.«

Efter B.T. kontaktede HB-Care med forældrenes kritik, meldte firmaet tilbage skriftligt, at der fremover vil være faste chauffører om eftermiddagen.

B.T. har ligeledes spurgt, om deres chauffører er ordentligt klædt på til at tage sig af børn med infantil autisme. Til det svarer kommunikationsansvarlig Rasmus Krochin, at »nye chauffører deltager i et ugelangt mentorforløb, inden de starter på egne ruter«.

Læs svar fra HB-Care i fuld længde Hvorfor kan forældrene ikke få specifikke tidspunkter at vide?



»Forældrene er inden for de seneste uger blevet kontaktet, og vores personale har oplyst dem specifikke afhentningstidspunkter.«



Hvorfor giver chaufførerne ikke besked, hvis de er forsinket? »Vores retningslinjer er, at ved ti minutters forsinkelse eller længere skal chaufførerne sørge for, at forældrene får besked om forsinkelsen. Bliver vi opmærksommme på, at det ikke er sket, vil vi indskærpe dette over for chaufføren.«



Hvorfor er det ikke de samme chauffører, der kører samme ruter? Hvorfor er det skiftende chauffører hver eftermiddag?



»Fra og med denne uge er der faste chauffører på alle hovedruterne – også om eftermiddagen.« En far fortæller, at hans søn bliver sat af forskellige steder hver dag. Hvorfor bliver han ikke sat af det samme sted?



»Vi har kontaktet den faste chauffør på denne rute for at sikre, at oplysninger omhandlende, hvor afsætningen nøjagtig skal finde sted, også skal være tilgængelige for en afløser på ruten.«



Hvorfor har en af jeres chauffører råbt ad et fireårigt barn?



»Den 2. januar opstod en hændelse, hvor en af vores chauffører, i en vanskelig situation, der skete under kørslen, ikke udviste det hensyn, der forventes af vores chauffører.

Chaufførens stemmeføring i situationen var ikke i orden, og det vil jeg genre undskylde over for familien. Vi har taget den sag meget alvorligt og foretaget, hvad vi vurderer er nødvendigt, for at undgå en tilsvarende hændelse.«



Er jeres chauffører ordentligt klædt på til at tage sig af børn med infantil autisme? »Ja. Vores chauffører har det store erhvervskørekort. De har EU-kvalifikationsbeviset samt BAB 1-, BAB 2- og BAB 3-kurser Derudover har vi vores interne kursusforløb, hvor nye chauffører deltager i et ugelangt mentorforløb, inden de starter på egne ruter.«



Hvad vil I gøre for at gøre det bedre fremover?



»Det er ofte en betydelig ændring i familiernes hverdag og rutiner, når kørslen skifter fra en leverandør til en anden. Familien skal den ene dag til anden vænne sig til nye tider, busser og ikke mindst nye chauffører. Det kan desværre ikke helt undgås, at der i opstarten kan ske fejl, og forskellige andre forhold kan betyde, at vi må efterjustere ruterne. Vi bestræber os på at gøre denne opstartsfase så kort som overhovedet muligt, for vi har stor forståelse for, at netop denne fase kan skabe bekymring i familien. Vi er nu der, at kørslen er tilrettelagt med faste chauffører, og afhentningstidspunkter mv. også er fastlagt. Kørslen er dermed i faste rammer.«

B.T. har forelagt kritikken for Københavns Kommune, der har valgt HB-Care til at overtage kørslen af børnene med infantil autisme.

Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune oplyser i en mail:

»Vi tager naturligvis meldingerne fra familierne meget alvorligt. Aftaler, om hvem der kører hvilke børn hvornår, skal overholdes, og det skal naturligvis slet ikke forekomme, at en chauffør råber ad sine passagerer. Vi er derfor også i dialog med familierne og med HB-Care om at tilpasse kørslerne, så de bedst muligt imødekommer børnenes behov.«