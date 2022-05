»Der kom en ind, der havde slået hul i hovedet. Så var vi ligesom i gang.«

Natten mellem fredag og lørdag var første åbningsdag for et nyt tiltag i Jomfru Ane Gade. Tiltaget hedder Safe House og skal gøre det mere trygt at gå i 'Gaden'.

Safe House har indgang ud til den berygtede festgade, og her kan man søge ind, hvis man af den ene eller den anden årsag har brug for at komme væk fra tung bas, kampdruk og nærgående typer.

Og det var der behov for, allerede kort tid efter Safe House åbnede klokken 23.

»De begyndte at komme fra klokken halv et,« fortæller Martin Bossen, der er den ene af de to initiativtagere.

Udover den føromtalte mand med hul i hovedet, der i øvrigt fik sit sår renset og derefter valgte at vende tilbage til festen, kom der også andre med åbenlyse skader.

»Der kom nogle kvinder ind, der havde skåret sig på noget glas, som vi hjalp, men senere på aftenen var der også en, der var ked af det og bare havde brug for at sidde lidt selv. Hende hjalp vi med en taxa, da hun var klar til at komme hjem,« siger Martin Bossen, der selv var på Safe House frem til klokken to.

Foruden ham, var hans partner Sune Zacho der, ligesom to samaritter fra militæret frivilligt valgte at give en hånd med hele natten.

Stedet er nemlig drevet af frivillige, og her i opstartsfasen er der brug for, at der er flere, der vil give en hånd med.

»Vi vil rigtig gerne have nogen sygeplejersker eller sygeplejerskestuderende. De kan førstehjælp og mange af dem også udvidet førstehjælp,« siger Martin Bossen.

Martin Bossen er godt tilfreds med, hvordan første åbningsdag forløb, selvom han ikke endnu har overblik over slagets gang, efter han smuttede derfra klokken to.

»Det har været enormt positivt. Mens jeg var der, kom der otte personer ind, der havde brug for hjælp eller omsorg. Mange kom også ind og var nysgerrige på projektet og ville støtte med en donation på Mobile Pay. Der har været bred opbakning,« siger han.

Safe House har åbent hvre uge natten til lørdag og natten til søndag fra klokken 23 til 7.