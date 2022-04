Tonerne fra slaget ved Helms Kløft og belejringen af Minas Tirith skulle have fyldt salen, når der til efteråret var planlagt kæmpe fantasykoncert i Aalborg Kongres- og Kultur Center (AKKC).

Men nu har en helt anden krig spændt ben for den musikalske gennemgang af Tolkiens episke værker Hobitten og Ringenes Herre.

Det er krigen i Ukraine, der har fået AKKC til at aflyse koncerten, der skulle have været afholdt 19. september.

I en mail sendt ud til dem, der allerede havde sikret sig billet, skriver AKKC blandt andet, at 'Ruslands invasion af Ukraine har medført, at arrangøren desværre ikke kan stille op med det ønskede orkester' og at 'koncerten derfor ikke længere lever op til det niveau, AKKC gerne vil præsentere'.

Ifølge Susanne Kabel, der er presseansvarlig hos AKKC, så var store dele af det orkester, der skulle fremføre musikken fra filmatiseringerne af bøgerne, russere.

»Vi blev gjort opmærksomme på det i marts, og siden har det knebet med kontakten med arrangøren af koncerten. Vi har fået at vide, at de kunne stille med andre musikere, men vi har ikke haft mulighed for at undersøge kvaliteten, og derfor har vi nu valgt at aflyse,« siger Susanne Kabel, der påpeger, at dem, der har købt billetter, vil få billetprisen refunderet.

Det er første gang, AKKC har måttet aflyse en koncert med den russiske invasion af Ukraine som årsag. Men kigger man til nogle af de andre store byer i Danmark, så er netop den begrundelse allerede blevet brugt.

Det skete blandt andet i Aarhus. Her blev en koncert med operasangeren Anna Netrebko aflyst bare en time inden, hun skulle have stået på scenen i Musikhuset. Det skete 25. februar, dagen efter Rusland sendte de første tropper ind i Ukraine.