Da en slovakisk mand en nat i maj 2018 blev anholdt for at have slået Søren Pape Poulsens eksmand, blev der dagen efter sendt sms-beskeder om sagen mellem fire af de højest placerede embedsmænd i Justitsministeriet.

En af dem var daværende justitsminister Søren Pape Poulsens særlige rådgiver, Peter Utzon Berg.

Det viser B.T.s aktindsigt i Justitsministeriet. Ministeriet ønsker dog ikke at svare på, hvad der stod i beskederne.

Erbil Kaya, der er forsvarsadvokat for den voldsdømte slovak, ønsker nu sagen undersøgt på ny.

»Hele forløbet i sagen er særpræget, og det er sådan noget som det her, vi gerne vil have undersøgt nærmere. Hvorfor skal indholdet af sms'erne skjules,« spørger han.

Med de nye oplysninger om sms-beskederne tilføjes endnu en dimension og endnu flere spørgsmål til et i forvejen – ifølge eksperter – bemærkelsesværdigt forløb.

Først blev den slovakiske mand Branislav Gvoždiak anholdt natten til den 17. maj uden for L.A. Bar i indre København, sigtet for at have slået Papes daværende samlever, Josue Medina Vasquez, i hovedet.

Men da slovakken sad i patruljebilen midt om natten på vej mod stationen for at betale en bøde, blev betjentene i bilen pludselig ringet op. Det fortalte Branislav Gvoždiak mandag til Politiken.

Efter opkaldet ændrede politibilen kurs til Station Bellahøj, hvor to efterforskere ventede på den slovakiske mand klokken fire om natten.

»Hvorfor er den røde løber rullet ud, hvor to efterforskere står klar til at tage imod? Det, at der overhovedet er hele to yderligere efterforskere på så banal en sag, er bemærkelsesværdigt. Ovenikøbet klokken fire om natten,« vurderer politiforsker Adam Diderichsen over for Politiken.

Han er en blandt flere eksperter, der vurderer, at sagen mod Papes daværende mand blev håndteret højst usædvanligt af politiet.

Senere samme dag blev den slovakiske advokat fremstillet i Københavns Dommervagt, hvor han ud over vold nu også blev sigtet for hadforbrydelse og blev varetægtsfængslet.

Om aftenen 17. maj klokken 18.42 fik offentligheden for første gang kendskab til sagen, da Københavns Politi udsendte et Tweet, hvor de skrev:

»Justitsministers samlever udsat for vold i nat i København. I den forbindelse er en mand sigtet for hadforbrydelse og vold. Han er fængslet for vold frem til den 30. maj. Sagen efterforskes.«

Bare fem minutter efter, klokken 18.47, sendte pressechef i Justitsministeriet Emil Melchior, en sms med et billede af tweetet til tre topembedsmænd i ministeriet: Søren Pape Poulsens særlige rådgiver, Peter Utzon Berg, afdelingschef Johan Kristian Legarth og kontorchef Pelle Pape.

Der er også sendt andre sms-beskeder om voldsepisoden den dag. Justitsministeriet har dog afvist at give B.T. aktindsigt i indholdet af dem, samt hvem der er afsender og modtager af beskederne.

Blandt eksperter i forvaltningsret er reaktionen på de nye oplysninger blandet, da meget af indholdet af sms'erne stadig er ukendt for offentligheden.

»For mig forekommer det usædvanligt, at de skriver om det på så højt plan,« siger Kurt Klaudi Klausen, professor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet.

Professor emeritus ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet Tim Knudsen vurderer dog, at der kan være tale om »sædvanlig praksis«.

»Men man ville ikke reagere sådan i Justitsministeriet, hvis det bare var en hvilken som helst anden, der var involveret i det her,« siger han.

Ifølge Tim Knudsen kan sagen blive mere forkludret, hvis embedsmænd på højt niveau faktisk har blandet sig i den.

Men hvad sms'erne mellem embedsmændene kan være et udtryk for, vil begge professorer ikke komme ind på, da der vil være tale om gisninger.

Sagen om Branislav Gvoždiak, der begyndte som en simpel voldssag, endte med et langt retligt efterspil.

Slovakken var varetægtsfængslet i 50 dage, mens sagen blev behandlet i både Landsretten og Højesteret.

Højesteret endte med at slå fast, at straffen havde været for hård, at slovakken kun skulle have haft 30 dages fængsel og ikke skulle udvises, og rigsadvokaten endte også med at frafalde sigtelsen for hadforbrydelse.

Søren Pape Poulsen afviser fuldstændig over for B.T. at have blandet sig i sagen.

»Det ville være fuldstændig vanvittigt at opføre sig på den måde. Det kunne jeg aldrig nogensinde drømme om,« siger Søren Pape Poulsen og understreger, at han synes, det er fint, at alt kommer frem i sagen.

Justitsministeriet oplyser i en mail, at ministeriet ikke har yderligere bemærkninger i sagen. B.T. har også kontaktet de fire embedsmænd i Justitsministeriet, som sendte eller modtog sms'erne om sagen. De er ikke vendt tilbage på henvendelsen før deadline.