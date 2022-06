Lyt til artiklen

En skoledag valgte gymnasieelev Nicolai Noah Christensen at tage mobilen frem og begynde at filme sig selv lave grimasser, mens hans lærer skældte ham ud i baggrunden.

Videoen lagde han efterfølgende op på det sociale medie TikTok, og på en uge havde 163.000 mennesker set videoen. Bare uden læreren havde givet samtykke.

Og det fortæller TV 2 Nord nu har fået store konsekvenser for gymnasieeleven på Frederikshavn Handelsskole. Han er nemlig blevet smidt ud.

»I situationen tænkte jeg bare, at det kunne være sjovt at filme, at man kan høre vores lærer skælde ud i baggrunden. Jeg tænkte ikke over, at det kunne få konsekvenser eller være ulovligt,« siger 18-årige Nicolai Noah Christensen til TV 2 Nord.

Det er nemlig et brud på GDPR-reglerne.

Nicolai Noah Christensen selv samt flere forældre til hans klassekammerater har sagt til skolen, at bortvisningen er for hård en straf.

Skolen har ikke udtalt sig endnu.

Det er generelt blevet en trend på TikTok, at skoleelever filmer deres lærere, uden de ved det.