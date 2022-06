Lyt til artiklen

Kig i legehuse, i skure og lignende.

Sådan lød en offentlig efterlysning af en 54-årig kvinde tirsdag morgen.

Tirsdag aften blev hun fundet i god behold.

»Hun er blevet fundet på en mark et sted i Solbjerg nabolag,« oplyser kvindens mand, Leif i en Facebook-opdatering, som B.T. har fået lov til at bringe.

Den 54-årige kvinde forsvandt mandag aften fra sit hjem i Solbjerg. Hun var gået fra hjemmet i nedtrykt tilstand, og hun sendte efterfølgende nogle beskeder til sin familie, der gjorde dem bekymrede.

Politiet satte ind både med hunde, helikopter og patruljering i området.

Og Leif vil gerne takke politiet for den særlige indsats.

»Jeg er overvældet over den indsats, politiet gjorde for at finde hende. De har knoklet siden en gang først på natten indtil nu,« siger Leif, da hans hustru blev fundet.

Leif oplyser, at den 54-årige kvinde nu er på vej til skadestuen for at blive undersøgt for diverse skader.

»Hvad der sker derefter, finder vi ud af internt i familien.«

Han vil dog også gerne takke alle dem, der har støttet op og ledt.

»Jeg siger også tak til den støtte, der har været fra naboer her på vejen, samt familiemedlemmer, venner og bekendte. Det betyder mere, end I tror, at I har skrevet, ringet eller kommet forbi i løbet af dagen. Mange tak for støtten,« afslutter Leif.