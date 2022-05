Lyt til artiklen

»Vi udtaler os ikke om personalesager.«

Sådan har svaret lydt gang på gang, når B.T. har spurgt ind til direktøren i Aalborg Havn, Claus Holstein.

Både da direktøren valgte at opsige sin stilling, og da han to uger senere blev hjemsendt med løn et år før tid.

Men det er ikke et holdbart svar, hvis man spørger Jesper Olsen, formand for Transparency International Danmark.

Direktør for Aalborg Havn – eller Port of Aalborg – gennem mere end 15 år Claus Holstein er i øjeblikket hjemsendt. Foto: Aalborg Havn Vis mere Direktør for Aalborg Havn – eller Port of Aalborg – gennem mere end 15 år Claus Holstein er i øjeblikket hjemsendt. Foto: Aalborg Havn

»Det er ikke fair over for demokratiet, de andre ansatte eller den direktør, der er i vælten, når man principielt ikke udtaler sig,« siger Jesper Olsen og fortsætter:

»Selvfølgelig kan der være helbredsmæssige ting eller noget dybt privat på spil, som man ikke kan udtale sig om. Men det skal være på baggrund af en konkret afvejning,« siger Jesper Olsen.

Og det er desværre i hans optik meget sjældent det, der er tilfældet.

»Typisk så er det sådan en sætning, der bare bliver liret af, selvom man faktisk godt kunne fortælle noget. Og kan man det, så mener jeg for alles skyld, at man bør gøre det.«

Jesper Olsen ser nemlig en risiko for, at man med den »principielle lukkethed« skaber grobund for mistillid, konspirationsteorier og giver løse rygter svømmeundervisning.

»Vi har jo alle sammen masser af fantasi, og når vi ikke får noget som helst at vide, så kan den fantasi løbe løbsk. Det er der ikke nogen, der er tjent med.«

Han forklarer, at særligt når det kommer til mennesker med betroet magt, bør der være en særlig høj grad af åbenhed – også selvom sagerne kan være kompromitterende.

»Det er jo det, chefer og ledere bliver betalt så mange penge for – at de skal tåle den her ekstra bevågenhed,« siger han og fortsætter:

»Derfor er det i min optik særligt grelt, når man i forbindelse med direktører bruger den her frase med, at man ikke udtaler sig om personalesager.«

Og ser man på nærmere på den konkrete sag om Claus Holstein, er der da heller ikke noget, der tyder på, at man er lykkedes med at lukke ned for spekulationer eller afsløringer ved at holde kortene tæt til kroppen.

Tværtimod.

»Det er jo et ubrugeligt værktøj. For kendsgerningerne skal jo nok komme frem. Og når de gør, så bliver sagen så meget større og sværere at lukke, end hvis man havde givet lidt fra start,« siger han.

Formand i Aalborg Havn Lasse Frimand Jensen. Foto: Aalborg Kommune Vis mere Formand i Aalborg Havn Lasse Frimand Jensen. Foto: Aalborg Kommune

I forhold til den tidligere havnedirektør har flere kilder berettet om en dominerende og destruktiv ledelsesstil, som måske kunne forklare, hvorfor direktøren, som egentlig skulle have siddet i stolen til foråret 2023, er hjemsendt.

»Jeg mener, at den siddende ledelse – som altså ikke er direktøren, når han er hjemsendt – har svigtet i den her sag, når man konsekvent ikke vil udtale sig. Det er ikke en ordentlig måde at forvalte sit ansvar på,« siger Jesper Olsen.

Lasse Frimand (S), formand for bestyrelsen i Aalborg Havn, mener, at bestyrelsen har været åben omkring forløbet.

»Vi har sendt en pressemeddelelse ud, og vi har talt med medier. Men der er selvfølgelig ting omkring opsigelsen, der er fortrolige, og som vi ikke kan udtale os om. Det er som med enhver anden personalesag,« siger han.