Claus Holsteins økonomi kommer ikke til at gå på grund, selvom Aalborgs karismatiske havneboss i sidste uge blev sendt hjem fra sin direktørpost.

B.T. kan via aktindsigter afsløre, at Aalborg Havns afgående direktør kan hæve 1,7 millioner kroner årligt – og at lønnen fortsat tikker ind trods mystikken om hans afsked.

I starten af maj kom nyheden om, at direktøren selv havde meddelt sit stop – senest med udgangen af marts næste år, efter over 15 år i spidsen for den kommunalt ejede havn.

Siden kaldte havnens bestyrelsesformand, byrådsmedlemmet Lasse Frimand Jensen (S), den opsigtsvækkende hjemsendelse for »helt udramatisk« – og havde ikke yderligere kommentarer.

Direktør for Aalborg Havn – eller Port of Aalborg – gennem mere end 15 år Claus Holstein er i øjeblikket hjemsendt. Foto: Aalborg Havn Vis mere Direktør for Aalborg Havn – eller Port of Aalborg – gennem mere end 15 år Claus Holstein er i øjeblikket hjemsendt. Foto: Aalborg Havn

Ifølge B.T.s kilder med indgående kendskab til havnen har det dog været alt andet end 'udramatisk'.

Tiltagende samarbejdsvanskeligheder og meldinger fra ansatte til bestyrelsen gjorde det nødvendigt at hjemsende direktøren, der samtidig får sin milliongage med frem til sit stop.

'Dominerende' og 'destruktiv' adfærd er blandt de ord, som personer helt tæt på havnebossen hæfter på den afgående erhvervsleder.

62-årige Holstein havde endda fået lavet en aftale om, at han ikke kunne opsiges frem til sit stop.

Trods flere negative historier, blandt andet B.T.s egen afsløring om forbindelser til Aalborg Pirates og CoolEast, samt Nordjyskes om ulovligt lån af penge til Holsteins egen virksomhed, har bestyrelsen og Lasse Frimand Jensen holdt fast i, at det var Holsteins egen beslutning af stoppe.

Havnens formand har hidtil afvist at kommentere sagen, som han har kaldt »et personaleanliggende« og »udramatisk«, men forelagt B.T.s oplysninger tager han nu bladet fra munden.

DIREKTØRENS FAVORITTER Blandt de forskellige informationer om Claus Holsteins ledelsesmetoder var der også kontant bonus til udvalgte ansatte. B.T. har således set dokumentation for, at direktøren har favoriseret visse medarbejdere personligt. Kilder har fortalt og vist lønsedler, hvor de har fået 5.000 kroner i tillæg til deres månedsløn. Hvad begrundelsen var for, at nogen fik, og andre ikke gjorde, var udelukkende Claus Holsteins beslutning.

Han afviser indirekte, at Holstein har lavet en uopsigelig aftale og henviser i stedet til, at generelle direktørkontrakter kan opsiges af begge parter.

Men hvordan kan det være udramatisk at ændre standpunkt omkring stoppet på 14 dage?

»Der er i forhold til vores udmeldinger intet standpunkt vedrørende direktørens ansættelse, som er ændret.«

Han kalder det naturligt, at bestyrelsen i perioden er rykket tættere på virksomheden, og det er efter de overvejelser og observationer, man valgte at hjemsende direktøren. Han genkender ikke billedet af direktørens kritiserede ledelsesfacon.

Formand i Aalborg Havn Lasse Frimand Jensen. Foto: Aalborg Kommune Vis mere Formand i Aalborg Havn Lasse Frimand Jensen. Foto: Aalborg Kommune

»Bestyrelsen kan ikke bekræfte at have haft samarbejdsvanskeligheder med direktøren forud for dennes opsigelse,« siger Lasse Frimand Jensen og svarer dermed ikke på den tougers periode, hvor der ifølge B.T.s oplysninger er indløbet meldinger om direktørens ledelsesstil.

Flere historier fra ansatte berettede nemlig om en leder med stor faglig dygtighed – hvilket havnens vækst også vidner om – men også en leder med både dominerende, egenrådig og 'destruktiv' adfærd.

Efter direktørens hjemsendelse er det nu Betina Charlotte Mose Nielsen, der også har titel af økonomi-, teknologi- og administrationschef hos Port of Aalborg, der er ansat som fungerende direktør.

Lasse Frimand Jensen har tidligere understreget, at han ikke diskuterer ansættelsesforhold i pressen.

Da B.T. fortalte om havnens tætte forhold til Aalborg Pirates sidste år, hed formanden Thomas Kastrup Larsen (S), Aalborgs borgmester.

Aalborg Havns matrikel i centrum af byen, set fra luften. Til venstre kan man ane Limfjordsmotorvejen, der går under fjorden gennem tunnelen ved havnen. Foto: Aalborg Havn Vis mere Aalborg Havns matrikel i centrum af byen, set fra luften. Til venstre kan man ane Limfjordsmotorvejen, der går under fjorden gennem tunnelen ved havnen. Foto: Aalborg Havn

Heller ikke dengang var der interesse fra formanden eller direktøren i at kommentere sagen.

Samme lukkethed fra den offentligt ejede virksomhed fik B.T., da man som opfølgning sendte en række aktindsigter til havnen sidste år.

Oluf Jørgensen, offentlighedsrådgiver og forskningschef emeritus ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, har kigget både aktindsigten og havnens svar igennem.

FAKTA: EN HAVN I VÆKST I Claus Holsteins direktørperiode er havnen blevet knap tre gange så stor – målt på omsætning. I 2006 var omsætningen på 86 millioner kroner – sidste år var den 239 millioner kroner.

Og det er ikke underspillet, hvad eksperten mener om havnens svar, der for en stor dels vedkommende bød på afviste anmodninger – endda, efter at man havde bedt om længere svarfrist.

»Der er grund til at spørge, om havnen ikke har indført it,« indleder Oluf Jørgensen.

»Havnens skøn over, hvor mange arbejdstimer der skal bruges, virker vildt overdrevne,« fortsætter han og undrer sig over havnens argument om, at det kan skade konkurrencevilkårene for private virksomheder, de samarbejder med.

»Det er paradoksalt, at aktindsigt bliver afvist med henvisning til, at virksomheden – her Rambøll – vil blive udsat for mere konkurrence ved åbenhed. Det siges ellers, at konkurrence er godt,« lyder det lettere ironisk fra forskningschefen, der også kalder det »utroligt«, at havnen ikke kan give en oversigt over sponsorater.

»Det giver igen indtryk af kaotisk journalisering, hvor virksomhedens ledelse heller ikke selv kan følge med i sponsoraters antal, modtagere og størrelser. Pinlig indrømmelse for en offentligt ejet virksomhed,« tordner Oluf Jørgensen afslutningsvis.

DET SIGER HAVNENS FORMAND: Lasse Frimand Jensen (S), byrådsmedlem i Aalborg og formand for havnens bestyrelse, har givet disse skriftlige begrundelser til B.T. Vil du bekræfte, at Claus Holstein har indgået aftale om, han ikke kunne opsiges? »Direktørers ansættelse er reguleret af en kontrakt (direktørkontrakt), som kan opsiges af begge parter efter almindelige regler i arbejdsretten. Direktøren valgte at opsige sin aftale med Port of Aalborg den 28/3-2022 med et varsel på 12 måneder. I den mellemliggende periode (fra meddelelse om stoppet til hjemsendelsen, red.) har bestyrelsen sammen med rekrutteringsrådgiver udarbejdet stillingsopslag m.m.« Samarbejdsvanskeligheder omkring direktørens person, som beskrives som dominerende og skarp, er de oplysninger, vi har fået. Hvad er dit svar til det? »Bestyrelsen og ledergruppen kan ikke bekræfte at have haft samarbejdsvanskeligheder med direktøren forud for dennes opsigelse. Direktøren har visionært og med stor sikkerhed styret og udviklet Port of Aalborg i mere end 15 år til de igennem tiderne forskellige bestyrelsers tilfredshed.« Føler du ikke, I har et ansvar som en 100 procent offentligt ejet virksomhed for at give indsigt i noget af baggrunden for den standpunktsændring? »Der er ikke skiftet standpunkt i forhold til pressemeddelelsen og udtalelser til pressen. Vi meddelte helt fra starten af, at direktøren senest ville stoppe med udgangen af marts 2023. Det fremgår således ikke af for eksempel B.T.s artikler, at direktøren ville fortsætte indtil kontraktudløb. Det er helt almindeligt, at en virksomhed ledes af en person eller gruppe af personer, som langvarigt satser på virksomheden. Det er bedst for medarbejdere, virksomheden og dens ejere og øvrige interessenter, og det er altså op til det øverste ledelsesorgan (bestyrelsen) at beslutte, hvilket tidspunkt man må skilles.« Offentlighedsforsker Oluf Jørgensen kritiserer havnens lukkethed i forbindelse med aktindsigtsanmodninger fra pressen. Mener du, at I bidrager til åbenhed i denne sag? »Generelt har vi flere hensyn at tage end eksempelvis en kommune i aktindsigtsanmodninger, og vi er da også en af de eneste danske havne, der er underlagt offentlighedsloven. Vi er ganske rigtigt offentligt ejet, men vi opererer samtidig i et nationalt og internationalt konkurrencepræget marked, og her er det vores pligt at beskytte både vores kunders og vores ejeres interesser.« Der har været flere sager fremme i medierne. Kan du forstå, at folk kobler det til det pludselige stop? »Vi støtter naturligvis en kritisk presse, og vi mener, at det er helt naturligt, at der er et kritisk blik på en stor og omfangsrig virksomhed som Port of Aalborg. Jeg er dog ikke enig i denne sammenkædning, idet vi slet ikke opfatter hjemsendelsen af direktøren som pludselig. Den er håndteret helt logisk og følger vanlig praksis ved direktørers opsigelse.« Hvad dækker over »vanlig praksis«? »Det er noget, som jeg hovedsageligt kender til fra de kommunalt ejede selskaber, men jeg har også spurgt i mit netværk fra det private erhvervsliv og de bekræfter, at den praksis også gør sig gældende i det private erhvervsliv.«

Kritikken preller dog af på formand Lasse Frimand Jensen.

»Vi støtter naturligvis en kritisk presse, men generelt har vi flere hensyn at tage end eksempelvis en kommune i aktindsigtsanmodninger, og vi er da også en af de eneste danske havne, der er underlagt offentlighedsloven,« siger formanden, der dog godt kan forstå aalborgensernes interesse i »så stor og omfangsrig en virksomhed«.