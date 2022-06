Lyt til artiklen

»Fall in love with a stupid man« lyder det pludselig i Dorthe Hvid Ulrichs øre.

Dorthe Hvid Ulrich var egentlig bare til Thomas Helmig koncert i Aarhus med sin veninde, da en gruppe mænd på cirka 10 kom væltende ind foran dem.

»Pludselig under en Thomas Helmig sang vender den her mand sig om mod mig. Så peger han bare ned på mig og råber: ‘Jeg er bare forelsket i dig, og du kan ikke gøre noget ved det,« fortæller Dorthe Hvid Ulrich, som først blev forvirret.

»Jeg vendte mig om, fordi jeg tænkte, det må være en anden, han kigger efter. Men der var ikke andre. Så jeg blev overrasket og genert.«

Dorthe Hvid Ulrich havde netop sagt til sin veninde, at hun fortrød, hun ikke havde taget noget smartere tøj på. Hun stod i en højhalset, rød bluse, cowboybukser og med en rygsæk, mens hun så kvinder i flotte kjoler og pænt tøj omkring sig.

»Men så er det bare mig, han peger på. Og han blev ved med at vende sig om. Min veninde sagde; ‘er du sindssyg, nogle øjne han har’. Og jatak, det havde han, det var lige, så det gik ned i storetæerne,« fortæller Dorthe Hvid Ulrich.

Da en helt særlig sang kom på, havde Dorthe Hvid Ulrich og manden et særligt moment, hun ikke kan glemme.

»Vi står hele tiden og sender hjerter til hinanden. Og så kommer Stupid Man på. Så vender han sig, slår hånden ud, og så tager vi en dans, mens han synger ‘if you can fall in love with a stupid man’ i mit øre,« forklarer hun.

Den dans vil hun gerne gentage.

Der er bare det lille problem, at Dorthe Hvid Ulrich ikke ved, hvem dansepartneren er. Kort efter dansen løb han nemlig ud væk fra scenen, og han kom ikke tilbage.

»I min naivitet tænker jeg, da jeg går ud fra koncerten, at han vil stå ved udgangen og vente, men det gør han ikke, og på det tidspunkt er det for sent for mig at løbe tilbage og finde drengegruppen for at give dem mit nummer,« fortæller Dorthe Hvid Ulrich.

Hun ved ikke, hvad manden hedder, om han har en kæreste, eller om han overhovedet er interesseret. Men hun og hendes veninde blev hurtigt enige om, at Dorthe Hvid Ulrich måtte lave et opslag på Facebook, hvor hun efterlyste dansepartneren.

»Da jeg kørte hjem i bilen, så jeg bare hans øjne for mig, og jeg kunne bare mærke det sug i maven over, at jeg ikke havde turde give los, det irriterede mig,« fortæller hun.

Hun ved godt, der er en chance for, at manden slet ikke leder efter hende.

»Det kan jo være, han ikke vil findes, og så er det helt okay. Men jeg håber, han vil skrive til mig, at han ikke er interesseret. Jeg ved godt, det er knald eller fald det her.«

Dorthe Hvid Ulrich beskriver manden som cirka 1.95 meter høj, mørkhåret og i midt fyrrene.

»Han var høj, og jeg er selv en høj pige, så det var fantastisk at få lov til at føle mig lille. Så havde han de fedeste, vilde krøller, der strittede ud til alle sider,« beskriver Dorthe Hvid Ulrich og afslutter:

»Lynet slog ned.«

Er du manden, Dorthe Hvid Ulrich dansede med til Thomas Helmig koncerten? Så vil hun meget gerne kontaktes på Facebook.