Uanset om de sidder på kanten af en cykelkurv, på forsædet i en bil eller på skulderen af deres ejer, vækker Nova og Luca som regel opsigt.

Ikke alene er de to enorme blågule ara-papegøjer – de er også med de fleste steder, hvor deres ejer, Gitte Jensen, kommer.

»Jeg har dem også tit med på posthuset og i Biltema,« siger hun.

Turene med papegøjerne handler først og fremmest om, at papegøjerne får én på opleveren, men det er også tit, at folk bliver begejstrede, når Gitte Jensen kommer anstigende i selskab med en eller flere farverige fugle.

Papegøjen Luca er tit med på tur, hvor han blandt andet sidder på kanten af Gitte Jensens cykelkurv.

Det skete senest efter en tur i Biltema i Odense.

»Så lige, da jeg har sat mig ind i bilen og skulle til at køre, er der en mor, der banker på ruden og spørger, om hendes søn må sige hej,« fortæller Gitte Jensen.

I den slags situationer får folk som oftest taget et billede sammen med papegøjen, og Gitte Jensen får lejlighed til at fortælle lidt om de dyr, hun holder så meget af.

Allerede som teenager havde hun et lille hold zebrafinker, og som 20-årig fik hun to undulater af en nabo.

Derfra gik mange år, før hun for første gang blev papegøjeejer i 2013, hvor hendes daværende kæreste købte en grå papegøje med navnet Jakob.

Jakob knyttede sig med det samme til Gitte Jensen, så han blev, selvom forholdet til kæresten sluttede. Og med masser af plads til store volierer i sin stald, begyndte Gitte Jensen så småt at passe fugle, når deres ejere skulle på ferie.

Men så begyndte folk også at henvende sig for at finde et hjem til papegøjer, de af den ene eller anden årsag ikke længere kunne have, og på den måde blev Gitte Jensens hjem også et hjem for redningsfugle.

»Der er så mange, der vil af med deres fugle. Det er helt deprimerende. Når folk så finder ud af, at jeg har store forhold og lover, fuglen ikke kommer videre, er der jo mange, der har søgt mig,« siger hun.

Som teenager havde Gitte Jensen zebrafinker og undulater. Nu har hun ti papegøjer, hvoraf de to blågule araer hører til en af verdens største papegøjearter.

Med andre ord begyndte Gitte Jensens fuglehold at eskalere, og med hjælp fra både private og fondsmidler blev faciliteterne forstørret og forbedret.

I dag har hun i alt ti papegøjer plus et par 'feriebørn'.

»Jo mere jeg har papegøjer, jo mere får jeg også den indstilling, at papegøjer slet ikke burde være kæledyr,« siger Gitte Jensen, der mener, at folk let kan komme til at forkøbe sig på grund af nuttede billeder og videoer.

»Folk ser ikke svineriet, og de ser ikke alt, den har ødelagt. Når den har bidt karme og gerigter og bordkanter i stykker.«

Det kan tit være et svineri at have store - og mange - fugle som Gitte Jensen. Også når papegøjen Luca tager bad i vasken.

På den måde ender mange af papegøjerne, der kan blive op til 50 år, med at flytte fra sted til sted.

Derfor gør Gitte Jensen meget ud af at fortælle om, hvor meget det rent faktisk kræver at holde dem.

»Det koster at have papegøjer, tid i særdeleshed.«

Tid brugte hun selv rigeligt af, da hun for et par år siden trænede papegøjen Nova i at flyve frit.

»I begyndelsen cyklede jeg rundt og fangede hende og kaldte på hende og kravlede rundt på folks tage og lokkede med ost og jamen, det var et cirkus uden lige,« griner Gitte Jensen.

Til gengæld har hun nu en papegøje, der frit kan flyve både ud og hjem igen.

»Hun flyver også til Søndersø, så sidder hun i børnehaven og tæller børnene. Så kommer hun hjem, når det passer hende.«

På samme måde er begge hendes araer trænet til at køre bil, hvor de sidder på en tværlagt bjælke på forsædet. Mens de sidder der, kommer de blandt andet med, når bilen skal i vaskehal.

Det er ikke kun de store ara-papegøjer, Gitte Jensen har, hun har også flere mindre fugle som dværgpapegøjer og parakitter.

»De elsker at køre bil, så alene turen synes de er hyggelig.«

Når Gitte Jensen sådan tager ud i verden med sine 'fjerkoste', er modtagelsen langt de fleste gange varm og nysgerrig.

Men indimellem bliver hun også mødt af løftede pegefingre, blandt andet når papegøjen Nova flyver frit, og fremmede pointerer, at papegøjen kan være skyld i, at nogen kører galt eller kommer til skade.

»Der kan også komme en hjort løbende, der kan også komme en hare eller en kat. Selvfølgelig tænker jeg over det, men igen er livet jo fyldt med farer, og du vil være begrænset i at leve dit liv, hvis du altid skal tage hensyn til alting.«

Til gengæld er personalet i butikkerne altid glade, når Gitte Jensen har sine papegøjer med.

Og hvis det uheldige skulle ske, at papegøjerne skider på gulvet i Biltema eller Plantorama, har hun altid vådservietter med i lommen.

»Jeg vil give mine papegøjer de oplevelser, for det giver et mere indholdsrigt liv, en glad papegøje. Bare sådan en tur ned i byen, bare ned at handle og på posthuset og hjem igen giver en helt anden fugl.«