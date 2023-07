Den danske ESA-astronaut Andreas Mogensen skal sendes ud i rummet den 15. august.

Det er danskerens anden tur til rummet.

Det skriver han selv på det sociale medie Twitter, efter den amerikanske rumfartsadministration NASA har offentliggjort datoen.

»Det er nu officielt bekræftet, at vores opsendelse bliver tirsdag den 15. august,« skriver han på Twitter.

Deadline for at søge om akkreditering af presse er den 12. juli!#huginn #iss #dkvid https://t.co/JwNLiFx0f5 — Andreas Mogensen (@Astro_Andreas) July 5, 2023

Da Mogensen var på sin første mission i 2015, var han i rummet i knap ti dage. Denne gang skal han tilbringe seks måneder på Den Internationale Rumstation.

Han har også tidligere løftet sløret for, hvad målet på længere sigt er for missionen.

Til TV 2 fortalte han, at det på kort sigt er, at astronauter skal vende tilbage til månen – for første gang siden 1972 – mens mennesker på Mars er målet på længere sigt.

Når den danske astronaut rejser til rummet, så pakker han en håndbold med i tasken.

Simpelthen for at promovere dansk kulturhistorie.

Derudover pakker han også en Karen Blixen-fyldepen og en Rasmus Klump-bamse.

Mere dansk kan det ikke blive.