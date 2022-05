Onsdag eftermiddag har der været en alvorlig færdselsulykke.

En mandlig cyklist på omkring 65 år er blevet kørt på Skejby Universitetshospital med politieskorte.

Cyklisten kom kørende på Auningvej i Hvilsager, da en lastbil mister to hjul.

»Hjulene falder af lastbilen, og de rammer henholdsvis en bil og en cyklist,« fortæller Morten Hansen, der er vagtchef ved Østjyllands Politi.

Cyklisten kommer alvorligt til skade, da han rammes af hjulet.

»Vi eskorterer ambulancen derind, fordi det var kritisk,« siger Morten Hansen.

Lige nu kender politiet ikke tilstanden på den 65-årige mand.

En bilinspektør har efterfølgende været på stedet for at undersøge, hvad der ligger til grund for ulykken.

Han er først ved at afslutte undersøgelsen nu.

»Det er ikke normalt, der falder to hjul af en lastbil. Så der er gået et eller andet galt, noget er, som det ikke skal være, og det undersøger vi,« siger Morten Hansen.

Bilisten, der også blev ramt, er ikke kommet til skade.