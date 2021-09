»Jeg har det sgu meget godt i dag. Der er gang i biksen, så vi har ikke haft tid til at fejre det endnu.«

I går løb en overrasket Christoffer Sørensen med den anerkendte Michelin guidens 'Young Chef Award 2021,' og i dag er det prisværdige stjerneskud allerede tilbage i køkkenet og godt i gang med at bage brød, da B.T. fanger ham.

Michelins 'Young Chef Award' bliver hvert år uddelt til en yngre kok, der har gjort et særligt indtryk på folkene bag den franske guide.

Da det mandag aften var Christoffer Sørensen, der løb med titlen, skete det blandt andet med begrundelsen »han har evnen til at inspirere den næste generation.«

Og sådan en anerkendelse kommer ikke af sig selv. Den kommer af time på time brugt i køkkenet.

30-årige Christoffer Sørensen har været chef i eget køkken siden genåbningen af STUD!O 10. juni. Før det var han i ni år hos stjernekokken Claus Henriksens højre hånd i køkkenet på Dragsholm Slot Gourmet, der siden 2017 har haft en Michelin-stjerne.

Ifølge den nu prisvindende køkkenchef, så er det blandt andet den erfaring, der nu kommer til sin ret.

»Jeg er rigtig, rigtig stolt over det her skulderklap. Og det falder jo også lidt tilbage på Claus. Jeg trækker på de erfaringer hver gang, jeg står i en ny udfordring i køkkenet,« siger Christoffer Sørensen og uddyber:

»En gang imellem har jeg jo tænkt ‘hvad skal jeg bruge den viden til?,’ men nu giver det mening,« forklarer han.

Som bekendt har restaurationsbranchen været hårdere ramt under corona end de fleste brancher, og heller ikke den unge topkok er gået uden om en rutsjebanetur.



Reelt har køkkenet i STUD!O nemlig blot været åbent i tre måneder under hans ledelse.

Derfor er Christoffer Sørensen også først ved at vænne sig til rollen som den, der tilrettelægger slagets gang: fra at tage snakken med leverandøren til at være den drivende kreative åre, der nytænker og udvikler menuen.

»Det er utrolig sjovt og meget lærerigt. Men det har også været angstprovokerende at stå på egne ben med nedlukningen og alle de her ting,« siger Christoffer Sørensen og forklarer:

»Det er stadig meget nyt for mig, at være køkkenchef og få sat mit eget navn på. Så jeg er ved at vænne mig til, hvordan min madstil skal være uden at følge andres opskrifter«.

Derfor sender den 30-årige prisvinder også en kærlig hilsen til kollegaerne i køkkenet.

Og han forventer ikke, de stopper her. Målet er at nå toppen:

»Det her giver blod på tanden til, at vi skal have en Michelin-stjerne på et tidspunkt. Det er en drøm. Men jeg forsøger også at huske på, at være glad og taknemmelig for, at vores gæster er glade, så må det andet tage den tid, det tager.«