Vurderingsstyrelsen har netop sendt breve med nedslående nyt ud til mange boligejere, der har brokket sig over høje ejendomsvurderinger:

Styrelsen fastholder boligejernes foreløbige ejendomsvurderinger for 2022 på baggrund af nye kvalitetstjek, står der i brevene.

Men du kan ikke nødvendigvis stole på styrelsens seneste kvalitetstjek.

Selvom ordet 'kvalitetstjek' antyder, at der nu er blevet kigget meget grundigt på tingene, så er det ikke altid tilfældet.

Kvalitetstjekkene er ikke alle sammen udført af et menneske. I flere tilfælde er der endnu engang bare tale om en computer, der har regnet på sagerne.

Og vigtigst af alt: Der kan stadig være fejl i nogle af ejendomsvurderingerne, selvom de er blevet kvalitetstjekket. Det anerkender Vurderingsstyrelsen nu over for B.T.:

»Vurderingsstyrelsen har rettet de værste fejl i de foreløbige 2022-vurderinger, men der vil fortsat være fejl,« skriver styrelsen.

Både eksperter og politikere kritiserer Vurderingsstyrelsen og forligspartierne bag den kaotiske proces med de nye foreløbige ejendomsvurderinger.

Skatteminister Jeppe Bruus afviser at kommentere det nye brev-kaos, men ministerens partifælle i Socialdemokratiet skatteordfører Anders Kronborg siger, at han vil bede om, at »problematikken bores ud« af Vurderingsstyrelsen på et møde tirsdag.

»Jeg medgiver fuldstændigt, at der asfalteres, mens der køres, hvorfor vi også løbende holder møder i forligskredsen,« siger han til B.T.

Halvanden time i telefonkø

Brevene fra Vurderingsstyrelsen er kortfattede og fortæller ikke, om den pågældende boligejers ejendomsvurdering er en af de vurderinger, der er blevet kvalitetstjekket manuelt af et menneske, eller om der bare er tale om et maskinelt tjek udført af it-systemet.

Og du kan som boligejer heller ikke få svar på det, selvom du ringer til Vurderingsstyrelsen på det telefonnummer, som styrelsen selv opfordrer folk til at kontakte med spørgsmål.

Blandt andre boligejer Kit Abel Prehn har forsøgt at ringe til Vurderingsstyrelsen for at finde ud af, hvordan styrelsen har kvalitetstjekket hendes ejendomsvurdering.

Tre eksperter og to ejendomsmæglere har over for B.T. vurderet, at hendes ejendomsvurdering er alt for høj og vil føre til en alt for høj boligskat og potentielt gøre huset usælgeligt.

Men da Kit Abel Prehn kom igennem til en medarbejder i Vurderingsstyrelsen efter halvanden time i telefonkø, kunne hun ikke få nogen forklaring på, hvorfor styrelsen fastholder hendes nye høje ejendomsvurdering.

»Det er grotesk og retsløs,« siger Kit Abel Prehn efter sin samtale med Vurderingsstyrelsen, som du kan se en optagelse fra i videoen øverst i artiklen.

Hun bakkes op af ekspert i boligskat Henning Boye Hansen, der er chefkonsulent i revisionsvirksomheden BDO:

»Der er jo ingen, der bliver en pind klogere af at få sådan et brev. Det rummer ingen forklaringer,« siger han.

Nyt svar, da B.T, skriver

Først da B.T. kontaktede Vurderingsstyrelsen vedrørende Kit Abel Prehns sag, fortalte styrelsen, at der senere vil blive lavet en yderligere kontrol, der forventes at rette op på blandt andet det problem, at it-systemet overvurderer nyopførte huse, der ligesom Kit Abel Prehns hus ligger i boligområder med mange ældre huse.

»Det skulle jo have stået i det første brev. Og der er stadig ingen forklaring på, hvad det første kvalitetstjek bestod af,« siger Henning Boye Hansen fra BDO.

Også analysechef i den liberale tænketank CEPOS, Otto Brøns-Petersen, ryster på hovedet:

»Hvis det er udtryk for, hvordan styrelsen generelt behandler boligejernes indvendinger, så skal man vist ikke lægge for meget i det kvalitetstjek,« siger Otto Brøns-Petersen, der har en fortid som blandt andet chefrådgiver og direktør i Skatteministeriet.

Stærke reaktioner

Kritikken er også harsk fra de partier, der står uden for forliget om de nye ejendomsvurderinger:

Pernille Vermund fra Nye Borgerlige kaldet det nye brev-kaos for en »farce«. I SF kalder skatteordfører Sigurd Agersnap det »helt urimeligt«. Danmarksdemokraternes Hans Kristian Skibby bruger ordet »absurd«, og Dansk Folkepartis skatteordfører Nick Zimmerman kalder det »forrykt«:

»Vi taler om familiers hjem, noget af det mest grundlæggende, men det virker efterhånden som om myndighederne gladelig lader alle familier leve med mere og mere ondt i maven,« siger Nick Zimmerman.

Blandt forligspartierne bag aftalen om de nye foreløbige ejendomsvurderinger er der mere stille.

B.T. har i skrivende stund kun hørt tilbage fra Socialdemokratiets skatteordfører, Anders Kronborg.

Han er selv blevet kontaktet af flere boligejere, der er frustrerede og forvirrede over de nye breve fra Vurderingsstyrelsen.

Og han er ærgerlig over, at Vurderingsstyrelsen i de nye breve får det til at lyde, som om de foreløbige ejendomsvurderinger nu står til troende på grund af det seneste kvalitetstjek.

»Vi skal være mere tydelig omkring, at der sker en endelig vurdering senere,« siger Anders Kronborg fra Socialdemokratiet.

Hvem har ansvaret for den her forvirring?

»Jeg er ikke interesseret i at pege fingre eller udpege syndebukke, men der er ingen tvivl om, at det naturligvis er Vurderingsstyrelsen, der skal arbejde meget, meget hurtigt.«

Er det ikke jer politikere i forligskredsen, der bestemmer rammerne for styrelsens arbejde?

»Vi sidder i forligskredsen og spørger hele tiden nysgerrigt ind til det her, og vi er også meget åbne over for det, hvis Vurderingsstyrelsen ikke har ressourcer nok til opgaven, men meldingen er, at de er godt på vej i forhold til at rydde op i det,« siger Anders Kronborg.