Aalborg Forsyning er fortsat ved at undersøge, hvem og hvad der forårsagede, at mellem 5.000 og 10.000 borgere i Aalborg stod uden varme.

Mandag kunne B.T. fortælle, at der var sket et 'akut brud på varmeforsyningen'. Problemet blev heldigvis løst mandag aften, således at borgerne ikke skulle undvære varme på en dag, som tegner til at blive regnfuld og tåget.

Ifølge Torben Vinther, leder af ledningsafsnittet, er man ved at undersøge mandagens udfald, men det er en proces, som kan tage lidt tid.

»Når man graver, skal man søge ledningsoplysninger via LER-registeret (et landsdækkende register over alle landets ledningsejere og deres interesseområder. Det er igennem LER man søger ledningsoplysninger, red.), og der skal man også orientere om, hvor og hvorfor man graver. Derudover skal man have opgravningstilladelser, hver gang man stikker en skovl i jorden, og det sker via By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje, så det er den vej igennem, vi skal undersøge sagen,« forklarer han.

Aalborg Forsyning har førhen oplevet nedbrud, når rørene skal repareres, og det sker med jævne mellemrum, at det er noget udefrakommende, som forårsager nedbrud – men omfanget mandag var stort.

»Det sker desværre rigtig mange gange hvert år, men ikke i helt så høj grad. Vi støder på en del graveskader, og mange gange sker det, når man eksempelvis skyder fiber i, og det er et stort problem for alle os større ledningsejere, når der bliver skudt med raketter for at presse ledninger igennem jorden,« forklarer Torben Vinther og fortsætter:

»Det var store skader mandag. Der var skader over cirka en meter til halvanden på røret.«

På nuværende tidspunkt kan Aalborg Forsyning ikke sige mere om, hvornår de er klogere på, hvad der har lavet skaderne.

»Nu skal vi have det reetableret derude, og så skal mine medarbejdere i gang med at undersøge det nærmere. Hvis vi overhovedet kan finde ud af, hvem der har forårsaget bruddet, får de naturligvis en regning på det,« forklarer Torben Vinther.

»Der er varme igen, og det er det vigtigste.«