»Man vil opleve, at det ligesom bare går ned ad bakke i løbet af dagen.«

Ikke nok med, at vejret bliver tåget, diset og 'gråtungt' denne tirsdag, så får visse dele af landet også senere besøg af vedvarende byger, der har fået DMI til at udsende både et varsel og en risikomelding om kraftig regn.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved DMI, Anja Bodholdt, fra morgenstunden.

»Det bliver en gråtung, fugtig omgang med masser af skyer, og så er det smådiset i øjeblikket, men det bliver faktisk bare værre i løbet af dagen,« forklarer hun.

Således opmuntret (...) kan vi tage det kommende døgn fra en ende af.

I Jylland bliver det mere og mere diset og tåget i løbet af eftermiddagen, hvorefter det trækker videre mod øst i løbet af aftentimerne.

»Man vil fornemme, at skyerne nærmest sænker sig over én,« siger Anja Bodholdt.

Det er formentlig først i løbet af aftentimerne, at sigtbarheden også falder på Sjælland som følge af det disede vejr.

Hvis man skal finde nogle lysglimt mellem alt det grå, så er det, at temperaturen stiger en smule og lander mellem 12 og 15 grader.

»Hele dagen vil man have det her overskyede vejr, og så vil man opleve, at det ligesom bare går ned ad bakke i løbet af dagen med lavere skyer, dis og tåge, før det i aften afløses,« forklarer meteorologen.

Når disen og tågen har præget landet det meste af dagen, afløses det nemlig af et potentielt kraftigt regnvejr:

»I aften forsætter det skyede, disede og tågede vejr med lidt småregn i store dele af landet, men så begynder der at trække mere vedvarende regn ind over Jylland i løbet af aftenen, og det fortsætter videre øst over,« forklarer Anja Bodholdt.

Den vedvarende regn står til at kunne falde fra tirsdag aften og helt frem til onsdag aften.

Derfor har DMI udsendt et varsel om risiko for kraftig regn i særligt det midt- og østjyske, mens man for det nordlige og sydligste Jylland har udsendt en såkaldt risikomelding om det samme.

Både varslet og risikomeldingen er gældende fra klokken 20 tirsdag aften og frem til klokken 20 onsdag aften:

»DMI forventer kraftig regn mellem 30 og 50 millimeter i varslingsperioden,« lyder det i varslet, mens det i risikomeldingen lyder, at der er risiko for 30 til 50 millimeter regn i løbet af de 24 timer, det forventes at stå på.

Tågen, disen og regnvejret sætter også sit præg på landets fire største byer:

Aalborg og Aarhus:

»Aalborg og Aarhus minder meget om hinanden,« siger Anja Bodholdt.

»Man kan sige, at timingen nok er det, der adskiller sig, efter hvordan det rammer i landet i løbet af dagen. Det er her, man vil opleve det tunge gråvejr med skyer, der sænker sig, og det bliver diset og tåget i løbet af eftermiddagstimerne,« fortsætter hun.

Det er også her, man af de fire største byer kan forvente at få mest vand i aftentimerne, når regnvejret kommer.

Odense:

Hvor tågen og disen sænker sig i Aarhus og Aalborg i løbet af eftermiddagen, kommer det først lidt senere til den fynske hovedstad:

»Det vil man først opleve hen til aftensmadstid her,« siger meteorologen.

Temperaturmæssigt vil man få op til en 13 grader i alle de fire byer, mens det bliver varmest ved Vestkysten og i Sønderjylland.

København:

I København vil man formentlig ikke få helt den samme tåge, som i resten af landet, og det er først i aftentimerne, at det kan dise til, men i mørket kan det være sværere at fornemme skyerne.

»Det er nok København, der vil opleve det pæneste vejr overordnet set i dag, men stadig med masser af skyer og småregn ind i mellem,« forklarer Anja Bodholdt.