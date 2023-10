Der er varslet 'farligt vejr' både fredag og lørdag, hvor DMI forudser risiko for kuling fra øst og forhøjet vandstand på helt op til 240 centimeter.

Men hvad gør man lige, hvis man frygter for sit hjem, sommerhus eller lignende? B.T. har spurgt beredskabschef Holger Rostgaard Andersen, som guider dig gennem vejret, der er »så voldsomt,« at beredskabschefen har »svært ved at se, hvor store konsekvenser det vil have.«

Vejret bliver værst i den sydlige del af Lillebælt, hvor vandstanden kan stige med to meter og 40 centimeter - DMI fortæller dog, at man kommer til at ligge på halvanden til to meter mange andre steder.

»Jeg har aldrig oplevet noget som det her. Det har jeg simpelthen aldrig,« siger Holger Rostgaard Andersen, der er beredskabschef ved Brand & Redning Sønderjylland.

Det første råd lyder helt lavpraktisk fra beredskabschefen:

»Red de værdier, der er i jeres sommerhus. Sørg for at få tingene sat op på bordet og væk fra gulvet. Put eventuelt sandsække i de åbninger, der er i huset. Simpelthen få lukket til så godt som muligt, og derefter skal man forlade området så hurtigt som muligt,« siger han.

Og selvom det ligger lidt i det første råd, så kommer den lige én gang til. For det er uhyre vigtigt, at man ikke opholder sig i de udsatte områder, som især er østvendte kyster.

»Vi kan ikke garantere for folk, der er inde i berørte områder. Vi er lige nu ret sikre på, at strømmen kommer til at ryge. Og når strømmen ryger, så får vi rigtig svært ved at pumpe spildevand væk.«

Det næste råd går ud til dem, som måske tænker, at deres sommerhus ikke ligger i farezonen.

»Selvom man synes, at ens sommerhus ligger i en fornuftig højde, så kan det her problem med spildevandet sammen med strømnedbrud gøre, at det er uhensigtsmæssigt at blive i sommerhuset. Hvis man bor fast i de berørte områder, kan man heller ikke vide sig sikker.«

Man skal ifølge beredskabschefen selv sørge for at tage affære, hvis man frygter for sit hus eller sommerhus – man kan ikke regne med beredskabets hjælp.

»Vi koncentrerer os om kritisk infrastruktur, veje, strøm, og hvad der ellers ligger i det,« siger han.

Til slut opfordrer Holger Rostgaard Andersen til, at man ikke kører ud og kigger på oversvømmelserne. Det kan nemlig forstyrre arbejdet.

»Vi oplever, at folk nogle gange parkerer uhensigtsmæssigt. Det er et problem, når vi skal frem med meget store køretøjer. Se nyhederne i stedet for,« lyder det fra beredskabschefen.