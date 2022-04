Efterspørgslen blev pludselig for meget for Bente Schjødt.

Folk stod i kø for at få udleveret gratis kasser med overskudsmad ved Nordjysk Fødevareoverskud i Aalborg, som hun er initiativtager til.

»Vi har simpelthen måttet afvise folk, da vi har en makskapacitet på 25 kasser om dagen,« sagde Bente Schjødt til B.T. 30. marts.

Derfor lavede hun et opslag på Facebook, hvor hun appellerede til nordjyske virksomheder, der lå inde med overskudsmad, som organisationen kunne afhente.

Det er kasser som disse med overskudsvarer, Nordjysk Fødevareoverskud uddeler. Foto: Nordjysk Fødevareoverskud

'Vi vil derfor gerne i kontakt med ALLE fødevarevirksomheder i Nordjylland, som kunne have noget overskudsmad', skrev hun i opslaget.

Og nu har appellen på Facebook givet pote.

En af organisationens samarbejdspartnere, Bilka i Skalborg, har nemlig besluttet at stille endnu mere overskudsmad til rådighed for Nordjysk Fødevareoverskud.

»Vi har samarbejdet med Nordjysk Fødevareoverskud gennem flere år, og de er ægte ildsjæle. Det er fantastisk at opleve, hvor meget det betyder for familierne. Vi har en rigtig god kontakt, så hvis vi har varer i overskud, eksempelvis til påske eller pinse, er de kun et telefonopkald væk,« lyder det fra Søren Brunsgaard, der er sektionschef hos Bilka i Skalborg.

Det er ifølge Bente Schjødt de stigende fødevarepriser, der gør, at interessen for at hente en kasse med overskudsmad er eksploderet. Men derudover er der også en anden faktor, der spiller ind.

»Vi hjælper også med meget mad til ukrainske flygtninge. Både til familier, der selv finder hen til os, men også gennem frivillige, der henter overskudsmad hos os og kører til de forskellige opholdssteder,« siger hun og fortsætter.

»Derfor er vi meget glade for, at vi nu udvider samarbejdet med Bilka Skalborg, så vi kan hjælpe endnu flere.«

Udover Bilka henter Nordjysk Fødevareoverskud også mad hos forskellige cateringvirksomheder og fødevareproducenter.

Nordjysk Fødevareoverskud blev stiftet af Bente Schjødt i 2014 som et miljøprojekt for at undgå madspild.