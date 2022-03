Torsdag er der blevet observeret flere amerikanske bombefly i luften over Hjørring.

Og i godt en time cirkulerede et B-52 bombefly med kaldenavnet 'Fader 52' i luftrummet over Hjørring.

Her cirkulerede det enorme bombefly over det militære radaranlæg Skibsbylejren nord for Hjørring, hvor Forsvarets Efterretningstjeneste har en lyttepost.

Og man kan måske let foranlediges til at tro, at det har noget med den nuværende krig i Ukraine at gøre.

I godt en time cirkulerede et B-52 bombefly med kaldenavnet 'Fader52' over Hjørring. Foto: Flightradar24.com Vis mere I godt en time cirkulerede et B-52 bombefly med kaldenavnet 'Fader52' over Hjørring. Foto: Flightradar24.com

Men det er egentligt ganske udramatisk, oplyser presserådgiver i Forsvarskommandoen, Karen Dahlin.

»Der har været amerikanske bombefly i luften over Nordjylland, og det er helt normalt. Der er tale om en øvelse, hvor soldater på jorden har udpeget mål for bombeflyene,« oplyser Karen Dahlin, der ikke vil løfte sløret for, hvor mange bombefly, der er tale om.

Bombeflyet forlod luften over Hjørring og satte kursen mod Norge, hvor USA siden 2021 har haft 200 soldater og fire bombefly udstationeret nord for Trondheim.

Og det er altså ikke et hvilket som helst fly, der fredag har gæstet Nordjylland.

Det enorme bombefly, der er produceret af amerikanske Boeing, har otte motorer, der hver vejer 8,5 ton.

Det har en rækkevidde på over 14.000 kilometer og kan flyve med en hastighed på 1046 kilometer i timen.