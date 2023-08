Sex på stoffer i LGBTI+ miljøet er i stigning, og det er dybt alvorligt, advarer AIDS-Fondet.

De har derfor stået for flere arrangementer om det under Pride-ugen i København.

Der er ikke direkte tal for, hvordan udbredelsen af såkaldt chemsex udvikler sig i Danmark, men hos AIDS-Fondet er rådgivningschef Lotte Kehlet ikke i tvivl om tendensen:

»Vi oplever helt klart en stigning i vores rådgivning, hvor flere og flere samtaler handler om chemsex« siger Lotte Kehlet.

Selvom definitionen af chemsex varierer, dækker begrebet generelt over brugen af hårde stoffer i forbindelse med sex, nogle gange over mange timer eller dage.

Der er særligt to slags stoffer, som AIDS-Fondet lige nu oplever problemer med: Chrystal meth og GHB.

»Det altoverskyggende problem er chrystal meth, der ligesom heroin er meget afhængighedsskabende, og så GHB, som er meget svært at dosere,« oplyser Lotte Kehlet.

Overgreb, overdoser og risiko for sygdom

Overgreb, overdoser og risiko for sygdom

AIDS-Fondets rådgivning, Checkpoint, har i en periode spurgt brugerne, om de har prøvet at dyrke chemsex.

Sidste år svarede 90 personer ja.

I bare det første halve år af 2023 er tallet 146.

Ifølge Lotte Kehlet er det alvorligt, fordi særligt hårde stoffer fjerner hæmninger og øger risikoen for, at der bliver dyrket sex på mindre sikre måder.

»Mange glemmer at bruge prævention, eller har sex på andre måder, der øger smitterisikoen for sexsygdomme og hiv. Derudover kan det ende med overdoser, og så er det forbundet med øget risiko for seksuelle overgreb,« siger Lotte Kehlet.

Hun påpeger, at tallene ikke er repræsentative, og at der også kan være skyggetal, fordi nogen måske ikke ønsker at fortælle om det.

En del af stigningen kan også handle om, at rådgivningen er blevet bedre til at nå målgruppen.

Hvorfor tror du, I oplever en stigning?

»Noget kan handle om tilgængelighed, en lavere pris og stor uvidenhed om konsekvenserne. For nogle kan det også opleves som en måde at håndtere udfordringer med at være en del af en marginaliseret gruppe på.«

Hos AIDS-Fondet oplever de, at mange med afhængighed ender mellem to stole, fordi normale rusmiddelcentre ikke er gearet til at tage hånd om problemet.

De har derfor afholdt arrangementer om emnet under Copenhagen Pride, hvor de også opfordrer politikerne til at finde en løsning på det, de kalder en potentiel ny sundhedskrise.

»Det handler ikke kun om stofafhængighed, det er også blandet med sexafhængighed, og derfor kan det være svært at behandle. Det kan også være svært for nogen at åbne om den del, der handler om sex, hvis misbrugsstedet ikke lige kan rumme det,« siger Lotte Kehlet.

Mistænksomt miljø

Socialdemokratiets socialordfører Camilla Fabricius (S) har deltaget i et af arrangementerne, og vil nu tage problematikken videre til social- og justitsministeren.

»Vi tager det her meget alvorligt. Det handler om en i forvejen marginaliseret gruppe, hvor nogle i forvejen har oplevet lavt selvværd og grænseoverskridende adfærd, og er i endnu større risiko for uønsket misbrug. Det er vi nødt til at gøre noget ved,« siger socialordføreren.

Hun har ikke nogen klar løsning, men vil nu gå videre til ministrene med spørgsmål om, hvordan rusmiddelcentrene kan klædes bedre på og samarbejde mere med ngo'erne.

»Det kan ikke gøres via normale myndigheder, når det handler om et i forvejen mistænksomt miljø,« siger Camilla Fabricius.