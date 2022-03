Til og med maj måned skal Center Dokkedal i Aalborg Kommune huse op mod 300 ukrainske flygtninge.

Og det bliver hovedsageligt kvinder og børn, der skal bo på centret, fortæller Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

Den første gruppe af de 300 ukrainere ankommer til kommunen søndag.

»Aalborg Kommune er glade for at kunne hjælpe de ukrainske flygtninge, og vi vil på allervarmeste vis tage imod og hjælpe den andel af flygtningene, som bliver fordelt til Aalborg Kommune,« siger Arne Lund Kristensen, der er direktør for Job og Velfærd og står i spidsen for kriseberedskabet i Aalborg Kommune.

Fra i morgen skal center Dokkedal huse op mod 300 ukrainske flygtninge. Vis mere Fra i morgen skal center Dokkedal huse op mod 300 ukrainske flygtninge.

Det er udlændingestyrelsen, der har besluttet at bruge Center Dokkedal som indkvarteringscenter.

»Det er Udlændingestyrelsen, der sammen med Vesthimmerlands Kommune lige nu står for placeringen af de ukrainske flygtninge. I den kommende uge skal Folketinget behandle en lovgivning, som giver flygtningene mulighed for at få opholdstilladelse, så kommunerne overtager ansvaret,« siger Arne Lund Kristensen videre.

Men det er ikke nødvendigvis lig med, at de 300 ukrainere permanent skal bo i Aalborg Kommune. Når Folketinget hastebehandler særloven for ukrainerne i næste uge, kommer den til at bestemme i hvilke kommuner, de ukrainske flygtninge skal bo.

Der er samlet set plads til 300 beboere i Center Dokkedal. Centret vil i første omgang blive bemandet af personale fra Center Ranum og Center Østrup.