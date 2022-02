Først forsvandt der et par af de hjemmelavede perlearmbånd fra syvårige Emmas vejbod, så blev det til 26 og til sidst måtte de lukke boden.

Det har ikke været uden bump på vejen for den lille pige fra Viby ved Aarhus, at springe ud som 'iværksætter', men på trods af det, har det nu alligevel – på magisk vis – lykkedes hendes, at tjene nok penge til at hendes store drøm kan gå i opfyldelse.

Salget af perlearmbåndene – sammen med lokalområdets store støtte efter de to ærgerlige episoder – har nemlig tilsammen gjort, at Emma på bare et halvt år har fået samlet hele 17.000 kroner ind, og dermed på 'næsten' egen hånd realiseret sin store drøm om at gå til ridning.

Det fortæller hendes mor, Anna Nielsen, til B.T.

Ideen til boden opstod, da familien var på ferie i Vestjylland i sommerferien. Emma lavede armbånd sammen med sin mor, og de tænkte, at det kunne være sjovt at prøve at sælge dem i en lille bod ude foran sommerhuset. Foto: Privat

»Ej men det er helt fantastisk. Det kan næsten ikke beskrives. Det er det, hun har gået og snakket om i så lang tid. Det var hendes store drøm. Det går lige i en mors hjerte,« siger hun.

Der er både blevet råd til ridehjelm, ridebukser, rygskjold, handsker, varme strikstrømper og en fleecetrøje, fortælleren moderen. Og endnu bedre: Ridetimer det næste år eller to.

»Det er en kæmpe succes. Det er så fantastisk,« lyder det fra den stolte mor, der dog påpeger, at det aldrig var blevet muligt, hvis det ikke havde været for den store storm af kærlighed, som Emma blev ramt af efter det første tyveri.

Herefter væltede det nemlig ind med kærlige beskeder både på Messenger og MobilePay.

»Det er fuldstændigt vanvittigt, hvordan de har bare har taget os med storm,« lød det dengang fra moderen, der kunne fortælle, at mere end 100 personer havde sendt hilsner og overførsler.

Emma begyndte til ridning i januar måned, og siden har glæden ingen ende kunne tage.

»Hun har været afsted 3-4 gange, og hun er virkelig vild med det. Hun elsker det bare,« fortæller Anna Nielsen.

Boden, der stod ud til den trafikerede Stenkildevej, som ligger parallelt med Viby Centret, har ikke været ude siden november måned – til dels på grund af det sidste tyveri, men også på grund af vejret.

Emma og hendes mor Anna Nielsen. Foto. Privat.

Det er dog formentligt ikke sidste gang, at man hører om Emmas armbånd, som hun laver sammen med sin mor.

»Der er faktisk folk, der har kontaktet os for at høre hvordan og hvorledes og været interesseret i at købe mere, og vi har også været i gang her i de kolde måneder med at producere, så jeg tror da, at de kommer frem igen engang til foråret og sommeren,« siger Anna Nielsen.