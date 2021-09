Den første uge gik de som varmt brød. Pengene tikkede ind, og 7-årige Emma kunne glæde sig over, at drømmen om at gå til ridning rykkede tættere på.

På kort tid fik hun solgt mellem 30 og 40 perlearmbånd i sin lille vejbod.

Men så skete der noget uventet. Vejboden, som hun i løbet af sommeren startede med sin mor, mistede varer, uden at der tikkede penge ind.

»Jeg tænkte 'åh nej', fordi jeg tænkte, at der var nogle, der havde taget dem uden at betale,« fortæller 7-årige Emma, da B.T. søndag formiddag taler i telefon med hende og hendes mor, Anna Nielsen.

I boden sælger hun hjemmelavede perlearmbånd i alverdens farver. Et armbånd koster 10 kroner, og for 25 kroner får man tre.

Ideen til boden opstod, da familien var på ferie i Vestjylland i sommerferien. Emma lavede armbånd sammen med sin mor, og de tænkte, at det kunne være sjovt at prøve at sælge dem i en lille bod ude foran sommerhuset.

»De gik bare som varmt brød, både tyskere og danskere ville gerne købe dem,« fortæller hendes mor, Anna Nielsen.

Derfor tænkte de, at de lige så godt kunne fortsætte forretningen, da de kom tilbage til Viby, hvor de bor.

Den lille bod, som den stod, da de startede med at sælge armbåndene på deres sommerferie i Vestjylland. Foto: Foto: Privat. Vis mere Den lille bod, som den stod, da de startede med at sælge armbåndene på deres sommerferie i Vestjylland. Foto: Foto: Privat.

Emma drømmer nemlig om at gå til ridning, og den drøm åbnede den lille indtjening for.

»Det er dyrt, så det er for lave et tilskud til ridningen, så der måske bliver råd til ridestøvler og ridehjelm,« fortæller hendes mor.

I første omgang satte de armbåndene i en kurv nedenfor deres opgang. Men da der ikke kommer mange forbi der, besluttede de, at sætte dem ud til den mere trafikerede Stenkildevej, som ligger parallelt med Viby Centret.

Og her har de stået 'on and off' de sidste to uger, uden der er sket noget.

Men torsdag eftermiddag manglede der pludselig to.

»Inden jeg tog på arbejde satte jeg dem ud til vejen, fordi der var godt vejr. Jeg talte dem, og der var ti, men senere var der kun otte, og så tænkte jeg 'fedt, der er nogle der har købt noget',« fortæller Anna Nielsen.

»Men der var hverken penge i kassen eller på mobilepay,« tilføjer hun.

I første omgang tænkte hun, at der nok bare var forsinkelse på mobilepay, og at pengene var på vej. Men de kom aldrig.

Hun ved ikke, om det blot skyldes en forglemmelse eller om nogen rent faktisk med vilje har taget armbåndene uden at betale. Men hvis sidstnævnte er tilfældet, så er hun chokeret. På skiltet ved boden står der nemlig direkte, at de er 'lavet af Emma, 7 år'.

»Jeg synes, det er under al kritik, hvis det er det, som er sket. Jeg synes det egoistisk, når der endda står, at det er et barn på 7 år, som har boden. Så er det sgu ikke i orden,« siger hun.

Hun valgte derfor efter episoden at dele sin frustration i den lokale Facebook-gruppe.

»Øv altså! Håber virkelig det er en fejl og nogen ikke bevidst har taget to armbånd uden at betale,« skrev hun blandt andet i opslaget, hvor hun forklarede, at der manglede betaling for to armbånd.

Ingen har meldt sig. Til gengæld lader det til, at der er andre end mor-Anna, som synes, det er synd for Emma.

Siden i torsdags er der nemlig tikket to overførsler ind, uden at der er blevet taget nogle armbånd fra boden.

»Så bliver man lidt varm om hjertet,« lyder det fra Anna Nielsen.