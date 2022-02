I en lille landsby nord for Aarhus har alle kræfter været sat ind i kampen for en mark. Det er de helt store følelser, der har været på spil, og der er blevet skrevet høringssvar, læserbreve og debatindlæg i et væk, ligesom over 1.100 borgere har skrevet under på en underskriftsindsamling.

Det er Aarhus Kommune selv, som ejer den jord, der lige nu er lejet ud til marker, og kommunen er derfor i sin gode ret til at udstykke dele af jorden til parcelhusgrunde, som der er enorm stor mangel på i hele kommunen.

Efter planen skulle omkring seks hektar ud af 19 hektar af marken bruges til at bygge 70 fritliggende boliger, men sådan ser det – meget overraskende – ikke ud til at ende.

Mandag eftermiddag gik politikerne i Teknisk Udvalg i Aarhus Byråd i gang med at behandle en endelig vedtagelse af den nye udgave af Temaplanen, hvor alle udstykningsplanerne i Hjortshøj bliver skrottet.

Det er sket efter massive protester fra Andelssamfundet i Hjortshøj, der har forpagtet jorden de seneste 25 år og blandt andet bruger arealet til i fællesskab at dyrke økologiske grøntsager og afgrøder, ligesom der også er dyrehold på stedet.

Andelssamfundet er 30 år gammelt og er et socialøkologisk lokalsamfund, hvor der i alt bor omkring 320 mennesker.

Andelssamfundet forpagter 19 hektar jord af Aarhus Kommune, hvor der blandt andet bliver dyrket økologisk kål, korn og grønsager. Foto: Privat foto Vis mere Andelssamfundet forpagter 19 hektar jord af Aarhus Kommune, hvor der blandt andet bliver dyrket økologisk kål, korn og grønsager. Foto: Privat foto

Og det er altså disse mennesker, der – sammen med andre borgere fra Hjortshøj – tilsyneladende har formået at få Aarhus Kommune overtalt til at skrotte alle planer om udstykninger.

Ifølge kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch er det ret usædvanligt, det der er sket.

»Processer med høringer rykker normalt utrolig lidt, for man er typisk meget langt i processen, når noget bliver sendt til høring. Derfor er det oftest små detaljer, der ikke betyder så meget i det store billede, der bliver ændret på,« siger Roger Buch.

Det er ikke kun i Hjortshøj, Aarhus Kommune har trukket udstykningsplaner tilbage. Ifølge planen ‘Arealer til alle boligtyper’ skulle der udstykkes 406 hektar i kommunen til op mod 3.500 grunde. Det er nu reduceret til 306 hektarer og 2.070 grunde.

Og ingen af de nye grunde kommer altså til at ligge i Hjortshøj.

»Det er usædvanligt, at borgerne vinder processen. En del af forklaringen kan være kommunalvalget i efteråret, hvor det blev tydeligt, at der er mange aarhusianere, der er utilfredse med byudviklingen, som medierne også havde et stort fokus på,« siger han og fortsætter:

»Borgmesterpartiet fik en ordentlig vælgerlussing, og jeg tror, at politikerne har erkendt, at der skal justeres. Der har været en lang periode med jubeloptimisme, hvor alle syntes, det var knippelgodt med mere vækst og flere borgere og virksomheder til byen, og nu er der en modbevægelse i gang.«

Der bor omkring 300 mennesker i Andelssamfundet i Hjortshøj. Mange af husene er bæredygtigt bygget af fx træ og ler. Foto: Privat foto Vis mere Der bor omkring 300 mennesker i Andelssamfundet i Hjortshøj. Mange af husene er bæredygtigt bygget af fx træ og ler. Foto: Privat foto

Den modbevægelse har været i gang længe i Andelssamfundet i Hjortshøj, og derfor har byens borgere også været helt oppe på barrikaderne ved udsigten til mere bebyggelse.

1.138 har skrevet under på en underskriftsindsamling, hvor mange har givet deres besyv med til kommunens planer, der bliver kaldt både ‘åndløse’, ‘katastrofale’ og ‘svinagtige’.

For eksempel står der følgende:

‘Stilløse parcelhuse skal ikke have lov at ødelægge Andelssamfundet’, ‘det er det dummeste nogensinde,’ ‘ingen skal røvrende Andelssamfundet ved at tage dets jord,’ ‘bevar økobyen, stop kapitaliseringen’ og ‘det er en ubeskrivelig tragedie’.

Og det har gjort indtryk, har den tidligere rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek (V) fortalt til Aarhus Stiftstidende:

»Jeg har lyttet til den store reaktion. Der er kommet rigtigt mange høringssvar fra Andelssamfundet og fra lokalområdet. Det kan godt være markerne ligger godt til udstykninger, men det gør et særligt indtryk, når så mange gerne vil bevare det som marker,« lød det fra rådmanden før jul.

Der er også geder og høns i Andelssamfundet i Hjortshøj. Foto: Privat foto Vis mere Der er også geder og høns i Andelssamfundet i Hjortshøj. Foto: Privat foto

Mikael Hermansson er formand for Andelssamfundet i Hjortshøj, og han er glad for, at Andelssamfundet får lov til at beholde landbrugsjorden, så der fortsat kan dyrkes økologiske afgrøder på stedet.

»Vi har lagt mange kræfter i at skrive høringssvar og protestere, så det er dejligt, at politikerne har forstået, at det her er et unikt sted, der skal værnes om,« siger 65-årige Mikael Hermansson.

Han har selv boet 25 år i Andelssamfundet og fortæller, at foreningen nu går i gang med at forsøge at købe jorden af kommunen, så Andelssamfundet ikke i fremtiden risikerer at så i en lignende situation.

»Vi er det største økologiske samfund i Danmark, og vi brænder for at leve mere bæredygtigt og klimavenligt med plads til mangfoldighed i et stærkt fællesskab. Og her er landbruget en helt central del af vores sammenhængskraft,« siger Mikael Hermansson.

Nuværende rådmand for Teknik og Miljø Steen Stavnsbo (K) fortæller, at der går et til to udvalgsmøder, før den endelige beslutning bliver truffet.