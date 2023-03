Lyt til artiklen

Hun blev kendt som hende, der hjalp Meghan godt ind i det britiske kongehus. Men tilsyneladende var venskabet ikke så dybt.

I hvert fald fortæller prins Andrews ekskone, Sarah Ferguson, at hun slet ikke kender hertuginde Meghan særlig godt.

»Jeg kender ikke rigtigt Meghan. Jeg har ikke rigtigt mødt hende.«

Sådan lød det for nylig fra 63-årige Sarah Ferguson i et interview med The Telegraph ifølge Daily Mail.

Harry og Meghan i 2017.

Ferguson – eller Fergie som hun kaldes – har den seneste tid givet flere interviews i forbindelse med, at hun har udgivet en ny novelle 'A most intriguing lady'. Og her har hun fortalt flere ting om Harry og Meghan.

En af de detaljer, som har fået meget opmærksomhed i de britiske medier, er hendes udsagn om forholdet til parret, der nu bor i Californien.

For netop forholdet til Fergie har været et centralt omdrejningspunkt i prins Harry og hertuginde Meghans fortællinger, om hendes første tid i det britiske kongehus.

Selvom Sarah Ferguson blev skilt fra prins Andrew tilbage i 1996, har hun stadig et tæt forhold til sin eksmand, ligesom hun tilsyneladende også havde et nært forhold til dronningen. Et forhold, der var så godt, at dronning Elizabeth testamenterede sine to corgi-hunde til netop Fergie.

Sarah Ferguson ved Harry og Meghans bryllup.

Ifølge parret var Fergie et af de første medlemmer af prins Harrys familie, som Meghan mødte i 2016. Prins Harry er nemlig gode venner med Fergusons yngste datter, prinsesse Eugenie, der også kender Meghan. Og derfor tænkte prinsen, at det var et godt sted at starte, når han skulle introducere Meghan for familien.

På vej over til Royal Lodge, hvor prins Andrew og Fergie bor, og hvor de skulle mødes, fik prins Harry at vide, at hans farmor, dronning Elizabeth, også ville komme forbi, hvorefter han spurgte Meghan, om hun kunne neje.



Meghan har siden fortalt i et interview med Oprah Winfrey, at hun dengang intet anede om, at man skulle neje for en den britiske dronning.

»Lige foran huset øvede vi og løb ind, og Fergie løb ud og sagde: 'Ved du, hvordan man nejer?',« forklarede Meghan, der derefter fik et lynkursus af Fergie.

OPrah Windfrey.

Prins Harry har også skrevet om episoden i sin bog:

»Da vi gik mod døren, lænede både Fergie og jeg mig ind mod Meg (Meghan, red.) og hviskede ting, hun skulle huske. Når du først møder dronningen, kalder du hende 'Deres Majestæt'. Derefter er det 'Ma'am',« fortæller Harry i bogen ifølge Daily Mail.

Ifølge Meghan gik det fint med at neje – omend hun vist nejede lige lovlig dybt. Og ifølge prins Harry blev parret til drinks hos Fergie, efter de havde mødt dronningen.

Derfor vækker det undren i de britiske medier, når Fergie påstår, at hun næsten ikke kender Meghan.

Mens nogle spekulerer i, om Fergie, der ellers tidligere har bakket op om Harry og Meghan og udvist sin støtte, forsøger at tage afstand fra parret, spekulerer andre i, om Meghan overdrev deres møde.

Uanset hvem der har ret, mener Sarah Ferguson dog også, at hertuginde Meghan har gjort prins Harry lykkelig.

»Ærligt, så er han så glad for hende. Hun elsker ham virkelig. Og jeg synes, at det er smukt – og Diana ville være stolt af ham og af sine skønne børnebørn,« siger hun til The Telegraph ifølge Hello Magazine.